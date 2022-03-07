【確診消息】新增25,150宗確診個案　第五波疫情累計逾48萬宗個案【不斷更新】

▲ 新增25,150宗確診個案，第五波疫情累計逾48萬宗個案。

本港第五波疫情嚴重，確診宗數不斷破萬，多區圍封強檢都揪出確診個案。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局策略發展總監李夏茵和醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（7日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。本港新增25,150宗確診個案。

【17:05】

荃灣及香港港安醫院加入支援公院轉介病人，目前資助的四類主要服務包括冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩。（詳情即看：【下一頁】）

【17:05】

衞生防護中心總監徐樂堅表示，最近一周中心錄得的個案達3萬至5萬宗，呈報數字每隔3至5日會倍數的上升趨勢。死亡個案中有，60歲或以上長者達94.8%，80歲以上亦佔68.5%；而在死亡率方面，70至79歲確診個案的死亡率是1.13%；而80歲以上則達是7.39%。

在第五波疫情錄逾2千宗死亡個案，逾9成個案沒打針或只打一針。（詳情即看：【下一頁】）

【17:00】

何婉霞表示，有161人染疫後於昨日離世，年齡介乎29歲至102歲，當中147人屬65歲以上長者；有96人居於院舍，102位沒有接種疫苗，13位已打兩針，21位已打一針，1人打已3針。由於數據滯後，2月24至3月3日再有119名病人離世。（詳情即看：【下一頁】）

【17:00】

醫管局至今9,463位員工染疫，有1,529人康復已復工，另有約38名病人入院篩查時確診，約40名同房病人被列為密切接觸者。（詳情即看：【下一頁】）

【16:55】

而第五波疫情累計673間院舍出現個案，安老院舍方面，全港約84.8%院舍已出現個案或爆發，共涉及14,700名院友；另有4,000位安老院舍員工受感染。（詳情即看：【下一頁】）

【16:50】

本港新增25,150宗確診個案，有1,980宗由醫院管理局確診；有2,444宗由公共衛生化驗處確診；其餘20,726宗由私人化驗所或者其他化驗所確診，當中只有 32宗是輸入性個案，其餘為本地個案，第五波累計逾48萬宗病例。

在基因分析方面於衞生防護中心2,444宗化驗個案中，沒有L452R的個案， 1,690為omicron，其餘未知。

【16:40】

醫管局策略發展總監李夏茵表示，醫管局採用分流的方法去處理新官病人，醫院的病床服務會留給重症的人士，輕症患者將會在社區治療。高風險患者包括超過70歲長者，五歲以下小童，懷孕超過28週的人以及免疫力系統有問題的病人。（詳情即看：【下一頁】）

【16:30】

衞生防護中心今日6時推出快測陽性呈報平台，徐樂堅表示，所有申報必須在快速測試陽性後的當日或者一日內進行申報，申請人需要提供快測陽性的照片，以及提供自己及同住家人的資料，並需要提供個人病徵及家居環境的基本資料。

徐樂堅呼籲，在2月26日至3月5日快測呈陽性的市民不必心急申報，可以在3月14日前申報。（詳情即看：【下一頁】）

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組