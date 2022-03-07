【私院支援】荃灣及香港港安醫院加入支援公院轉介病人　提供冠心病介入治療、部份癌症手術等服務

▲ 荃灣港安醫院將為公院病人提供冠心病介入治療、部份癌症手術等服務。(資料圖片）

本港第五波疫情持續，每日確診宗數達數萬宗，醫療系統瀕失守。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局策略發展總監李夏茵和醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

衞生防護中心今日（7日）公布，新增逾2萬宗確診個案。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在記者會上，感謝李嘉誠基金會再捐贈一千萬支持公私營醫院協作，兩間新參加的醫院包括荃灣港安醫院及司徒拔道港安醫院，目前資助的四類主要服務包括冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩。

已資助的緊急個案例子包括從伊利沙伯醫院轉介初生嬰兒至同區的聖德肋撒醫院，以騰空伊院病床予感染新冠病毒的嬰兒；從東區醫院轉移癌症病人至養和醫院接受同等治療， 以騰空東區醫院病床接收緊急新冠病毒病患；從瑪麗醫院轉介需定時輸血的病人至港怡醫院，以騰空瑪麗醫院的日間病房，接收相對嚴重的新冠病毒病人。

香港中文大學醫院今日（7日）宣布，已獲衞生署批准，即日開始啟用指定隔離病房，協助接收由公立醫院轉介的新冠病毒患者，現階段可提供24張病床，會首先接收及照顧部分16至75歲康復中的患者；收費方面將按照公院收費方式收費。詳情即看：【下一頁】

醫管局策略發展總監李夏茵呼籲私營市場可以增加遙距診症服務。

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記者：郭詩詩