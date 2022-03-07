【在家離世】孤寂和被遺棄比病毒更可怕 預早安排家人選擇在家離世

▲ 孤寂和被遺棄比病毒更可怕，專欄作者藍海寧提供了預早安排家人選擇在家離世的安排。

疫情下，老人院舍和醫院開放探望無期，對於被困的長者和老弱病人而言，孤寂和被遺棄的感覺較病毒更可怕，令他們心靈受創，生不如死，求生意志漸漸減滅，身體快速枯萎。

礙於人力或財力有限，而且缺乏正統的醫護知識與技巧，不少子女無法或不敢接長者回家親自照料。最後當長者在醫院或老人院舍中孤獨地鬱鬱而終，親人連最後一面也無法見到，家人往往悲痛欲絕，遺憾終生。

別說長者和重症病人，每一個人都渴望在自己最熟悉、最安心、最舒適的環境下接受護理，走完人生的最後一程，這個地方，就是自己的家。

最新影片:

但現實中，大部分市民都在醫院離世，當中約百分之九十是在醫管局轄下的機構離世。即使是紓緩治療，仍然以住院為主，較少在醫院以外的地方接受最後的護理。

香港法例容許病人選擇在家離世嗎？原來只要預早安排醫療和葬儀支援，便可合法地「在家離世」（或稱「在家安寧」）。

根據香港現行法例，註冊醫生在病人離世前十四日內見過病人，並在病人離世後二十四小時內上門，證實死者不屬於「非自然死亡」，就可以在死者家中簽發「死因醫學證明書」，讓家屬繼而辦理死亡證等後事手續，過程完全合法，毋須驚動警察登門調查並轉介法醫剖驗，對先人是一份尊重，對生者是一份釋懷。

並非所有病患者都適合在家安寧，按醫生經驗，以下三類病者較適合：第一類是末期癌症而選擇不再接受治療者；第二類是患有器官衰竭者，例如心臟衰竭、呼吸系統衰竭或腎臟衰竭；第三類是無法進食的植物人或末期認知障礙症患者。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

全文刊於《經濟日報》，原題為「選擇在家離世」