【死亡個案】單日增161宗死亡個案　兩名染疫女童不治均已打一針

▲ 兩名女童感染後不治，均已打一針。

第五波疫情持續嚴峻，本港今日（6日）新增25,150宗個案。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，有161人染疫後於昨日離世，包括106名男性55名女性，年齡介乎29歲至102歲，當中147人屬65歲以上長者；有96人居於院舍；126位沒有接種疫苗，13位已打兩針，21位已打一針，1人打已3針由於數據滯後，2月24至3月3日再有119名病人離世。

昨日較年輕死者中，全部有長期病，詳情如下：

29歲女，患癌症

36歲女，有甲狀腺內分泌失調，斷續地要覆診，不適數天，3月5日暈倒，救護人員到達時沒有心跳；入院後到深切治療部留醫，搶救無效死亡，將交死因庭跟進

45歲男，有腎病，要洗腎

49歲女，患癌症

4位50歲至60歲患者，均有慢性病

另外有2位小朋友離世，兩人均已接種一劑疫苗。其中一宗個案為8歲女童，她本身患甲狀腺病，3月6日發燒，家人曾帶她到私家醫院求醫，當時快速檢測呈陽性，她獲處方藥物後回家，到今早7時情況惡化，不省人事，送往瑪麗醫院搶救，惟至今早8時不治，案件將交死因庭跟進。

另一死亡個案涉4歲女童，她患先天心臟病，出現嘔吐等徵狀。被問到兩宗個案的死因是否與新冠肺炎有關，何婉霞指，要交由死因庭確認。

由於數據滯後，2月25至3月3日再有119名病人離世，涉及76名男性43名女性，年齡介乎50歲至101歲。過去一日有388名病人康復出院。此外，過去24小時有75名病人情況危殆，68名危殆病人於深切治療病房留醫；106人情況嚴重。

何婉霞表示，現時共有8,010名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；逾2,300名病人在社區隔離設施隔離。

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記者：黃悅晴