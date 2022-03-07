【第五波疫情】公院將預留服務重症患者　輕症留於社區隔離設施治療

▲ 醫管局策略發展總監李夏茵。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴重，確診宗數不斷破萬，多區圍封強檢都揪出確診個案。醫管局指，知道公眾對指定診所需求大，今日（7日）已再啟動3間指定診所，現時指定診所共有17間。另外，醫管局早前表示，正研究其他公院作定點醫院，希望可有不同指定醫院分布不同地區，包括律敦治醫院亦正於籌劃。

醫管局策略發展總監李夏茵表示，醫管局採用分流的方法去處理新官病人，醫院的病床服務會留給重症的人士，輕症患者將會在社區治療。高風險患者包括超過70歲長者，五歲以下小童，懷孕超過28週的人以及免疫力系統有問題的病人。

現時病人有三方面可以求醫，第一可以到17間指定診所治療，在情況許可下醫生會處方口服的新冠藥物，現時17間指定診所能提供3,000個門診名額。第二，是「護訊鈴」服務，會主動接觸高危病人，如有需要亦會病人到指定診所就醫。第三，可以查詢醫療查詢支援熱線，有醫生為患者進行遙距診症服務，有100條熱線供需要人士查詢。

李夏茵提醒，病人如果出現服用退燒藥後持續兩日仍然有38.5度的高燒，或者體溫低於35度；有抽搐呼吸困難；胸部或者腹部疼痛；頭暈或者意識混亂、腳步不穩；孕婦覺得胎兒活動減少；持續兩日不能進食而且有腹瀉情況，以上情況應該到急症室求醫。

醫管局將推出隔離護理觀察系統，讓社區隔離的確診人士登記，系統可以提供一些健康建議，或者讓社區隔離人士呈報一些嚴重的病徵。

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記者：李榮忠