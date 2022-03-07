【客死異鄉】夫婦避疫2年後首度歐遊　42歲妻感頭痛喉嚨痛7天後離奇身亡

▲ 新加坡一對夫婦避疫2年後首度歐遊，但42歲妻子到埗先後感到頭痛、喉嚨痛及下腹痛，7天後不幸客死異鄉。

新冠肺炎肆虐超過2年，多國採取的防疫措施重創旅遊業，至最近西方國家陸續放寬出入境限制，新加坡一對夫妻好不容易報團到歐洲旅遊，可是42歲妻子一落機就感到頭痛、喉嚨痛，但新冠肺炎檢測呈陰性，至旅程第7天在德國離世，至今仍未知死因。

據新加坡《新明日報》報道，42歲死者馬卿箐是一名信託基金顧問，44歲丈夫張壹詠同在銀行上班，兩人結婚18年。之前受疫情影響無法出國，至最近有見疫情放緩，兩人去年10月向旅行社以6,000新加坡元（約3.4萬港元）報名參加歐洲10天團，行程包括荷蘭、德國及法國，並於上月12日啟程。

甫抵達荷蘭阿姆斯特丹，妻子開始出現頭痛、喉嚨痛症狀，但新冠肺炎檢測呈陰性，以為是太久沒搭飛機所致，就繼續行程。

第3天開始下腹痛

行程第3天，感冒症狀好轉的她，下腹卻突然感到疼痛，導遊當時帶她到酒店的急救站，量血壓後一切正常，醫療人員給她止痛藥，她吃藥後感覺好一些，就繼續行程乘車轉往德國。

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抵達德國後，馬卿箐仍感到不適，先後到2個城市的醫院求診仍查不出病因，且下腹越來越痛，但婦科檢查報告顯示一切正常，排除了膀胱感染。至18日馬卿箐的情況急轉直下，被送往法蘭克福醫院，隔日凌晨陷入昏迷，19日過身。

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求診6次均查不出病因

丈夫張壹詠表示，妻子在旅遊期間在荷蘭和德國至少就醫6次，包括酒店急救站、診所、醫院，甚至是航空公司的醫療部，但每次都查不出病因，他質疑相關機構遲遲不安排太太入院，導致她錯過黃金治療期。

他又指，太太被送往法蘭克福醫院之前，曾買下17日的機票飛返新加坡，沒想到在起飛前，卻因太太病況被拒絕出境，說須等到隔天機場醫生確認病況後才可上機，他無奈道︰「若我們能及時趕回來治療，結果可能不一樣。」

最後，馬卿箐的遺體待逾10天後才被運返新加坡，驗屍報告還須多等一兩個月，至今死因不明，目前張壹詠只能先為太太安排身後事。

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責任編輯︰王明芳