【私院支援】3間私家醫院提供逾50張病床　接收公院康復中確診病人

▲ 浸會醫院提供12張病床。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，每日確診宗數達數萬宗，醫療系統瀕失守。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局策略發展總監李夏茵和醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

衞生防護中心今日（7日）公布，新增逾2萬宗確診個案。就公私營合作方面，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時有3間私家醫院提供病床供新冠確診康復病人：

浸會醫院：12張病床

聖保祿醫院：20張病床

中大醫院：24張病床

香港中文大學醫院今日（7日）宣布，已獲衞生署批准，即日開始啟用指定隔離病房，協助接收由公立醫院轉介的新冠病毒患者，現階段可提供24張病床，會首先接收及照顧部分16至75歲康復中的患者；收費方面將按照公院收費方式收費。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩