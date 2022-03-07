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【抗疫支援】SmarTone捐1,000 張數據卡　支援基層學童停課期間網上學習

社會 16:02 2022/03/07

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SmarTone捐1,000 張數據卡，支援基層學童停課期間網上學習。（SmarTone提供）

新冠疫情嚴峻，政府呼籲市民減少外出，教育局宣布提前暑假，中小學及幼稚園因應疫情而開始於今日（7日）提早放暑假。SmarTone宣布，再捐贈1,000 張數據卡，續支援基層學童於暫停面授課堂期間安心進行網上學習，避免因疫情而影響學習進度，緩解燃眉之急。

SmarTone表示，繼去年停課期間向明愛青少年及社區服務提供本地免費流動通訊服務後，現再捐贈1,000張數據卡，該批數據卡已陸續透過明愛青少年及社區服務的6間明愛社區中心，向經專業社工評估 並長期接受明愛社區服務的合資格基層學童派發。

於疫情期間，SmarTone 夥拍明愛青 少年及社區服務，已為3,200戶弱勢社群提供網上學習的社區支援。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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