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【史賓沙】姬絲汀史釗域獲聖巴巴拉成就獎　憑演繹戴妃奪逾25個美國影評人協會影后寶座

娛樂 16:13 2022/03/07

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《史賓沙》

被視為預測奧斯卡賽果重要指標的聖巴巴拉國際電影節（Santa Barbara International Film Festival）於美國時間3月4日舉行頒獎典禮。

在電影《史賓沙》（Spencer）演繹戴妃的姬絲汀史釗域（Kristen Stewart）繼之前首獲奧斯卡「最佳女主角」提名後，再於聖巴巴拉電影節獲頒American Riviera 成就獎。
 
姬絲汀史釗域先在電影節上接受訪問，談及自12歲起的從影生涯，然後在影后兼好友查理絲花朗（Charlize Theron）手中接過獎座。

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獲逾25個影后獎

查理絲花朗頒獎時提到姬絲汀史釗域在片場的軼事：「她在鏡頭前表現失準後，會一次又一次用髒話罵自己，自我告誡。」姬絲汀史釗域在得獎感言中感謝場下觀眾，並向《史賓沙》的一眾班底台前幕後人員致謝。

姬絲汀史釗域憑《史賓沙》細膩而傳神的演出屢獲殊榮，不但榮獲第94屆奧斯卡金像獎「最佳女主角」及第79屆金球獎「劇情組最佳女主角」提名，還奪得包括荷里活影評人協會 (Hollywood Critics Association) 在內，現已成為超過25個美國影評人協會影后。
 
今屆奧斯卡頒獎典禮將於3月27日舉行，到時姬絲汀史釗域將會與謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）、奧莉花高雯（Olivia Colman）、彭妮露古絲（Penélope Cruz）和妮歌潔曼（Nicole Kidman）一同競逐影后寶座。

撰文 : TOPick柴犬出動

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