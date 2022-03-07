【兩會2022】高永文建議實行為期9至14天全港禁足　需訂明獲豁免人士

▲ 高永文認為現階段應集中研究實行全港禁足。（資料圖片）

正於北京出席兩會的全國政協委員、前食物及衞生局局長高永文認為，若本港稍後才推全民檢測，個案一定是天文數字，建議現階段應集中研究實行全港禁足，儘量減低傳播及感染機會，時間由9至14日都可接受。

高永文接受電台訪問時指，第五波疫情爆發的導火線源自錯失時機，未有及早用社區圍封方式處理葵涌邨的疫情，他形容，香港近日的情況，猶如武漢翻版，但政府近日仍未再推出更強而有力的防疫措施。

高永文認為，除非果斷實行禁足令，將確診數目短時間內壓低，否則依靠目前的社交距離措施和全民檢測，難以令疫情在兩個月內受控，建議集中研究全港禁足9至14天，但提醒政府，要訂明獲豁免可外出的人士等，包括維持香港抗疫工作人員，但須加入持續檢測呈陰性的條件。

高永文日前已向政協機關提交緊急提案，建議即時落實為期2周的全港禁足式全民檢測。

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責任編輯：林曉君