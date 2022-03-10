家家有部抽濕的機！LG PuriCare™ 智能除濕抗菌多功能合一

聞說三月「回南天」，牆壁地板常「冒汗」。東南海岸吹來綿綿的春風化雨，為香港帶來濕漉漉的天氣，不但家俱、衣物易發霉，更教人在家工作、學習睏倦疲怠，難提幹勁。不少人會選擇開冷氣或使用抽濕機抽濕，甚至追求除濕與抗菌功能兼備的多功能家電，以應對病菌肆虐的環境，保障家人健康。LG推出的PuriCare™ 變頻離子殺菌智能抽濕機，因應港人的季節性需要，配合智能操控及防護裝置等設計，讓每個家庭成員都能安在家中，迎接清爽潔淨的春天。

雙迴轉變頻壓縮抽濕 靜享乾爽趕退「濕凍世一」



被喻為「濕凍世一」的香港，每逢春天走廊、牆身、家品均滴出水珠，甚至受潮發霉。潮濕天氣伴隨陰霾霧氣的籠罩，亦令人頓覺身心發冷易累，所以開冷氣機抽濕未必是明智之舉，分分鐘窩居秒變「寒舍」。為此，家有一部抽濕機實為「回春」首選，LG PuriCare™ 變頻離子殺菌智能抽濕機具備雙迴轉變頻壓縮機，大幅提升抽濕機的多功能運轉效率，有效達至節能、強效、寧靜及耐用，早前更獲消委會五星評級。



對比傳統壓縮機僅以單一速度運轉*，能源消耗大而抽濕效能有所侷限，LG PuriCare™ 變頻離子殺菌智能抽濕機的雙迴轉變頻壓縮機能減少驅動時間及能源耗用，高效得來又節能。再者，雙迴轉結構抽濕力強勁，日抽濕量可達至30L#，相等於120枝250ml樽裝水，成效顯著。而抽濕機運行時噪音最低僅34dB，不用擔心晚間使用會影響睡眠質素，加上壓縮機提供十年保養，全力為家居長效保持寧靜清爽。



ThinQ™ 智能遙控抽濕除菌 貼心設計免安全隱患



多功能合一以外，智能操控亦是家電大趨勢，以迎合都市人繁忙的生活模式。LG PuriCare™ 變頻離子殺菌智能抽濕機加入多種智能感應功能，可根據室內環境濕度自動調節抽濕強度；自動除濕功能可於關閉電源後，5分鐘內抽乾機內殘餘水分，防止細菌滋生或機身內部發霉；而水箱感應器亦會適時於顯示屏和水箱閃動兩次，提示用家透明水箱內的滿水狀況；用家更可以接駁智能手機的ThinQ™ 手機應用程式，隨時隨地遙控抽濕機，以及監控室內濕度情況、滿水提示等，管理更方便快捷。



近年港人加倍關注日常生活的衛生健康，勤以各種方法為家居去污殺菌。LG PuriCare™ 變頻離子殺菌智能抽濕機內置的UVnano™ 潔淨風扇便透過紫外線LED燈自動去除99.9%細菌，確保易藏污垢的風扇扇葉潔淨衛生。抽濕機亦帶來離子空氣淨化功能，主動釋出納米離子，幫助去除空氣中的細菌和有害物質，包括塵蟎致敏原、沙門氏菌等＠，大大減低敏感或患病風險。



為因應不同體格的用家及特定家居設計需要，LG PuriCare™ 變頻離子殺菌智能抽濕機特設腰線高度的推拉手柄及360度旋轉滑輪，方便移動至室內任何角落。另針對烘乾鞋履或衣櫥的衣物，隨機更附配Y字型乾鞋喉管及T字型衣櫥喉管，前者有助貼服鞋履外型，去除鞋履內部水分；後者可伸入狹窄衣櫥及抽屜，防止衣物受潮發霉。全機亦特設18項安全防護裝置，包括底板保護系統、換熱器狀態感應裝置及電源插頭防護等，免卻抽濕機使用時的安全隱患，即使外出或晚間仍能安心長時間使用。

▲ 針對烘乾鞋履或衣櫥的衣物，LG PuriCare™ 變頻式離子殺菌智能抽濕機附配Y字型乾鞋喉管及T字型衣櫥喉管。

▲ LG PuriCare™ 變頻式離子殺菌智能抽濕機具18項安全防護裝置。

在除濕以外，亦毋忘除淨空氣中的塵垢及病菌，減少傳播疫病及致敏原。LG PuirCare™ 一系列的空氣清新機便有助過濾及隔絕空氣中的細菌及有害物質，為家人帶來更健康清新的環境。LG PuriCare™ 360o 空氣清新機提供家用單層版、雙層版以及為毛孩家庭準備的寵物版，獨有寵物模式有效過濾寵物毛髮及異味；而韓國製造的LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機，附H13 HEPA濾網及雙變頻風扇，方便外出使用。



*與LG舊型號比較(LD136FGD0, LD156QSD0)

#日抽濕量 30L 僅適用於型號 MD19GQGA1/ MD19GQGE0。

@離子空氣淨化經美國奧本大學測試有效去除平均90%以上的沙門氏菌、彎曲菌及塵蟎致敏原。唯測試數據乃基於實驗室環境所得出的結果，與實際使用環境可能有所不同。



LG PuriCare™ 離子殺菌智能抽濕機

MD16GQWE0 (28L) HK$5,690

MD19GQGE0 (30L) HK$6,190



LG PuriCare™ 360° 空氣清新機

AS65GDST0 (寵物版) HK$6,980

AS10GDWH0 (雙層版) HK$8,980

AS65GDWH0 (單層版) HK$6,350



LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機 (升級版) HK$1,480

LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機保護盒 HK$1,180



了解更多：https://bit.ly/3tqni5T



（特約）