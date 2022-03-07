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【快速檢測】昨起快測陽性者今晚6時起可呈報　3月5日前一周快測陽性者可本周內申報

社會 16:41 2022/03/07

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快測網上呈報平台今晚6時啟用，上載資料後確診者及同住家人將獲隔離令

本港爆發第五波疫情，快速測試呈陽性市民自2月26日起直接視為陽性個案，港府今（7日）終推出網上呈報平台，予相關人士申報並加快支援陽性個案工作。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，網上呈報平台今晚6時起啟用，網址為www.chp.gov.hk/ratp；昨日（6日）及今日快測陽性者可於今日呈報，而2月26至3月5日測試陽性者，則可在3月14日前補交資料，徐樂堅強調今起，所有快測呈陽性市民必須在確診當日或翌日呈報，讓防護中心跟進。

徐樂堅表示，成功呈報人士會收到短訊，透過當中連結再上載文件，如身份證文件、同住家人資料、家居環境、個人病徵、一張快測照片等；系統亦會詢問確診者家居狀況，一般而言，患者家居環境不理想或有需要，會優先安排入住隔離設施。當居亦會要求部分患者再作核酸覆核檢測作核實，由檢測承辦商於呈報陽性當日或翌日上門採樣。

成功申報人可獲隔離令，醫管局會提供醫學支援；同時家居接觸者亦會收到短訊，相關家居接觸者亦要提供身份證文件以獲隔離令。港府會盡快向相關人士派發物資包，但預期推出初期會有大量人士呈報，所以派發物資會需要較長時間。

如市民在2月26至3月5日驗出快測陽性，可在3月14日前（即一周內）補交資料，有關人士會獲發檢測陽性當日起計的隔離令，而由於相關人士已染疫已有一段時間，相信部分人已康復，故中心未必會作醫學跟進，但鼓勵相關人士申報，讓中心掌握資料。

至於已入住社區隔離患者或家居隔離確診者，如已打2針疫苗，在第6或7日進行快測，如2日都呈陰性，可在第7日離開隔離設施，其隔離令亦已完結。

中心建議市民用網上呈報，不過亦可致電1836119自動系統作呈報，期間需要登記身分證或電話號碼，讓防護中心職員人手跟進，不過預期需要花較長時間。衞生署已更新網頁，協助家居等候者獲更多防疫資訊。 

被問到網頁流量，徐樂堅表示資訊科技同事會一直留意，網站6時後會再作調整，而2月26日至3月5日驗出快測陽性者都很想呈報，他建議相關市民不要心急呈報。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生、醫管局策略發展總監李夏茵醫生和醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今出席疫情記者會。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文

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