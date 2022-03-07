【兩會2022】韓正接見港區人大　陳亨利：十分掌握香港疫情實況及痛點

▲ 陳亨利認為，韓正講話突顯中央非常緊貼和關注香港的疫情。（陳亨利提供）

主管港澳事務的國務員副總理韓正，今早在人民大會堂接見港區人大代表。與會的人大代表陳亨利稱，韓正十分掌握香港疫情實況和痛點，特別重視香港一老一少接種疫苗的比例較低，並提到關注安老院爆發情況。

陳亨利續稱，十分認同抗擊疫情，不是特首一人或單一部門的責任，而是整個政府、全體公務員、社會各界的責任，包括私家醫療系統。他強調，疫情前所未見，必須一邊管理，一邊改進，而且要改進得快，認為在中央全方位支援下，特區政府須利用好各項措施和支援，香港社會也必須全民起動，團結一致，加快切斷病毒傳播鏈。

另外，陳亨利又提及，韓正關注香港發展及民生。他引述韓正指，香港要主動融入國家發展大局，國家發展歷程中仍然有「香港角色」，香港在一國兩制下，有獨特地位貢獻國家所需。他表示，香港長遠以大灣區為平台，鞏固金融的傳統優勢、把握創科等新機遇，香港傳統產業也可以結合創科，朝向高質量發展，再創新機遇，至於「民生」突出的短板，要解決住房問題，讓市民看到安居樂業的希望。

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記者：陳宛彤