【孕婦確診】確診孕婦亂用藥或影響胎兒　藥劑師教輕症患者用藥護理貼士

▲ 藥劑師教輕症確診孕婦基本用藥、護理貼士。

孕婦確診新冠肺炎，若亂服藥有機會影響胎兒。「醫護行社區藥房」的藥劑師指出，近日收到不少確診孕婦的查詢，發現很多人也用了不必要或不安全的藥物，故列出孕婦自行用藥、護理的重點，冀減低風險及疑慮。

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「醫護行社區藥房」藥劑師在其facebook專頁發文表示，由於缺乏數據，只有少數藥物醫學界確實知道是安全或危險，很多藥物也無法一刀切去斷定可以安心用或禁用。大部份傷風感冒咳成藥，既然無法保證孕婦用藥110%安全，如非必要，醫護人員也會建議盡量不用藥，而用非藥物治療紓緩症狀。

懷孕首12週時尤其要注意，嬰兒的主要器官在首3個月形成，而不少藥物也在這時期影響胎兒的發展，故藥物可免則免。風險就是指發生不良反應的機會率。不過，即使用了醫護建議避用的藥物，也不一定影響胎兒。若真的服用了，請不要慌張，立即停藥，將服用日子、份量、次數紀錄好，下次檢查時告訴醫生。

藥劑師提醒，孕婦用藥可免則免，宜善用非藥物治療，提防成藥內不適合孕婦的成分；切忌心急藥石亂投，寧願不用藥，也比吃錯藥好。

輕症孕婦基本用藥護理建議

若出現發燒、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、咳嗽症狀，孕婦可考慮以下用藥及護理建議：

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藥劑師提醒，藥物是用來紓緩相應的症狀，並無抗病毒效果。若沒有症狀則無需服用，身體可靠自身免疫系統康復。

孕婦用藥陷阱

1.不必要＋未必安全的藥物成分

複方成藥（如傷風感冒配方）「大包圍」含有多種成分，未必人人需要，或構成不必要的風險。

2.藥物成分重複，以致用藥過量

不少傷風感冒、咳嗽藥物成分重疊，同時使用有機會服藥過量，並引發副作用。

3.「特效配方」內的咖啡因

提防特效止痛藥、傷風感冒配方內的咖啡因，有機會服藥過量，影響孕婦和胎兒。

緊急狀況

若孕婦有出血症狀、羊水滲漏，應盡快前往急診室。 若無這些症狀，但每隔15至30分鐘感到疼痛，則要入院求醫（懷孕24週或以上不必經急症室）。 記得告訴醫護人員，你正接受居家隔離，並被列為密切接觸者。

內容獲「醫護行社區藥房」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣