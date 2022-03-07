【食用安全】意大利韓國波蘭有地區爆H5N1禽流感　港停進口相關地方禽類產品

▲ 意大利韓國波蘭有地區爆H5N1禽流感，港停進口相關地方禽類產品。（istock圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（7日）宣布，因應世界動物衞生組織和韓國農林畜產食品部分別通報，指意大利倫巴第大區科莫省及皮埃蒙特大區庫內奧省和韓國全羅南道高興郡爆發高致病性H5N1禽流感；而波蘭獸醫檢查總署則通報，指波蘭奧波萊省Głubczycki區及羅茲省Łeczycki區分別爆發高致病性H5N2及H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋，以保障本港公眾健康。

中心發言人說，根據政府統計處的資料，本港去年從意大利進口約950公噸冷藏禽肉及約10萬隻禽蛋、從韓國進口約20公噸冷藏禽肉及約84萬隻禽蛋，以及從波蘭進口約4,460公噸冷藏禽肉及約3,020萬隻禽蛋。

發言人補充，中心已就事件聯絡意大利、韓國和波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：陳麗娜