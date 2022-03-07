  • 23°C
香港時間 : 2022307日 (週一) 17:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】意大利韓國波蘭有地區爆H5N1禽流感　港停進口相關地方禽類產品

社會 16:33 2022/03/07

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

意大利韓國波蘭有地區爆H5N1禽流感，港停進口相關地方禽類產品。（istock圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（7日）宣布，因應世界動物衞生組織和韓國農林畜產食品部分別通報，指意大利倫巴第大區科莫省及皮埃蒙特大區庫內奧省和韓國全羅南道高興郡爆發高致病性H5N1禽流感；而波蘭獸醫檢查總署則通報，指波蘭奧波萊省Głubczycki區及羅茲省Łeczycki區分別爆發高致病性H5N2及H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋，以保障本港公眾健康。

中心發言人說，根據政府統計處的資料，本港去年從意大利進口約950公噸冷藏禽肉及約10萬隻禽蛋、從韓國進口約20公噸冷藏禽肉及約84萬隻禽蛋，以及從波蘭進口約4,460公噸冷藏禽肉及約3,020萬隻禽蛋。

發言人補充，中心已就事件聯絡意大利、韓國和波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

疫情最新情況互動地圖：http://bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【禽流感】內地4宗人類感染H5N6個案1人死亡　衞生防護中心密切監察
19:11 2022/02/28
【禽流感】內地4宗人類感染H5N6個案1人死亡　衞生防護中心密切監察
【食品安全】美國、德國及法國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停相關禽類產品進口
17:34 2022/03/01
【食品安全】美國、德國及法國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停相關禽類產品進口
【百佳限購】食米雞蛋廁紙六大產品每人限購5件　網店今早逾3000人輪候
11:20 2022/03/04
【百佳限購】食米雞蛋廁紙六大產品每人限購5件　網店今早逾3000人輪候

你可能感興趣

【禽流感】內地4宗人類感染H5N6個案1人死亡　衞生防護中心密切監察
19:11 2022/02/28
【禽流感】內地4宗人類感染H5N6個案1人死亡　衞生防護中心密切監察
【食品安全】美國、德國及法國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停相關禽類產品進口
17:34 2022/03/01
【食品安全】美國、德國及法國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停相關禽類產品進口
【百佳限購】食米雞蛋廁紙六大產品每人限購5件　網店今早逾3000人輪候
11:20 2022/03/04
【百佳限購】食米雞蛋廁紙六大產品每人限購5件　網店今早逾3000人輪候
疫情 環境衞生 H5N1 波蘭 全羅南道 禽流感 食用安全 衞生署 食品

最高瀏覽

【全民檢測】消息：3月26日開波　全港設500檢測中心每日需4.8萬人手
17:29 2022/03/06
【全民檢測】消息：3月26日開波　全港設500檢測中心每日需4.8萬人手
【死亡個案】24歲確診男子已打兩針　 無長期病患家中昏迷不醒送院亡
17:05 2022/03/06
【死亡個案】24歲確診男子已打兩針　 無長期病患家中昏迷不醒送院亡
【婆媳大戰】BB交奶奶照顧全身長滿黑點　新抱質問：看上去像豬毛
18:07 2022/03/06
【婆媳大戰】BB交奶奶照顧全身長滿黑點　新抱質問：看上去像豬毛