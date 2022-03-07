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【超人抗疫】李嘉誠基金會再增一千萬支持公私營醫院協作　緊急撥款五百萬助6間護理安老院抗疫支出

社會 16:40 2022/03/07

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（資料圖片）

李嘉誠基金會今日（7日）宣布，再增一千萬支持公私營醫院協作，兩間港安醫院加入，及緊急撥款500萬，補助6間護理安老院抗疫支出。

基金會指，自2月19日宣佈支援私家醫院接收公立醫院轉介病人後，各區公立醫院已陸續轉介不同病人至參與的私家醫院。

  • 目前資助的四類主要服務：冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩
  • 新增參與計劃的私家醫院包括兩間港安醫院（荃灣及司徒拔道）
  • 基金會額外資助1千萬港元，以支援公立醫院非常緊急之轉介個案
  • 已資助的緊急個案例子：從伊利沙伯醫院轉介初生嬰兒至同區的聖德肋撒醫院，以騰空伊院病床予感染新冠病毒的嬰兒；從東區醫院轉移癌症病人至養和醫院接受同等治療， 以騰空東區醫院病床接收緊急新冠病毒病患；從瑪麗醫院轉介需定時輸血的病人至港怡醫院，以騰空瑪麗醫院的日間病房，接收相對嚴重的新冠病毒病人。

另外，由李嘉誠基金會長期資助的6間院舍，有部份職工受社區感染，人手緊張，但上下團結一致，堅守崗位的職工願意作額外付出，以照料院友為己任，不辭勞苦。為了協助院舍應付突如其來增加的開支和渡過疫境，基金會即時向6間院舍共捐贈500萬元，以助購置2個月的防疫抗疫物資和應急之用。

  • 佛教李嘉誠護理安老院
  • 佛教李莊月明護養院
  • 佛教寶靜安老院
  • 佛教寶靜護理安老院
  • 明愛李嘉誠護理安老院
  • 聖公會李嘉誠護理安老院

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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