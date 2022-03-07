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【軍檢察官多伯曼】入行11年首度做打女　曹寶兒飲檸水燒脂保天然靚樣

娛樂 17:08 2022/03/07

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入行11年首度做打女，曹寶兒飲檸水燒脂保天然靚樣。

「母胎美女」曹寶兒近日攜手「性感男神」安普賢主演韓國首部軍事劇集《軍檢察官多伯曼》，首播收視開紅盤，劇中女神一改昔日浪漫風格、換上清爽亮麗的短髮示人，獲得網民一致好評！

前年憑藉愛情奇幻劇集爆紅、晉升為韓流明星的曹寶兒星運大開，還接連斬獲演技獎項，演出備受肯定。可是早於2011年以偶像劇出道的她，曾數度因為演技生硬引發爭議，還因此長期遭到網民抨擊。

（大會提供）

為此曹寶兒沉寂了一段時間，直至與張赫在電影《忌愛》上演不倫師生戀，細膩的演出為她一洗「毒藥」之名，她也因此重獲信心接演不同角色，並吐氣揚眉「升呢」女主角之列。

飯前飲水減少食量

作為韓國演藝圈著名的天然美人，曹寶兒入行時也曾受嬰兒肥困擾，但是她靠著輕鬆方法成功甩肉，原來一切秘密都與「水」有關。

（大會提供）

曹寶兒曾透露飯前會先飲用兩杯清水，目的在於增加飽腹感，減少進食份量。

她還會以氣泡水和檸檬汁為基底，加入蘋果、紅蘿蔔等蔬果自製低卡路里蔬果汁，用來取代早餐或午餐，既可以減少熱量攝取，又能夠即時補充各種維他命，當中的膳食纖維更有助排便，令皮膚變好。

（大會提供）

此外，她習慣睡前飲用一杯無糖檸水，用作平衡體內酸鹼值，提升新陳代謝，達到晚間燒脂的功用。

（大會提供）

與一般女生一樣，曹寶兒坦言並不喜歡運動，為了讓自己對運動產生興趣，她會嘗試不同項目如騎馬、游水等，平日也會練習空中瑜伽和普拉提，以鍛鍊核心力量和塑造線條，並改善身體的柔軟度。如此努力地管理身材，難怪不少網民大讚曹寶兒美貌升級、愈大愈靚！

（大會提供）

近日曹寶兒忙於為新劇四出宣傳，也透露為《軍檢察官多伯曼》獻出多個第一次：「為動作劇集進行準備，所以努力運動、進行體能訓練，還去動作學校上課。」同劇演員也公開了她私下練習的認真模樣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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