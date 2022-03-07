【兩會2022】廠商會倡建灣區創科成果中試轉化基地　加強勞務派遣企業監管

▲ 廠商會倡大灣區建設「中試熟化」基地。（資料圖片）

為協助香港工商界把握國家發展大局，香港中華廠商聯合會透過永遠名譽會長，港區全國人大代表黃友嘉、政協委員施榮懷提交有關加強勞務派遣企業監管，和推動粵港澳大灣區建設科創成果「中試轉化」基地的建議和提案，期望進一步完善內地營商環境，和推動創科成果產業化提速發展。

廠商會建議內地當局採取4大措施，推進大灣區科創成果中試轉化基地建設。首先，中央有關部門牽頭制定《促進大灣區中試發展的專項規劃文件》，根據區內城市的科技基建、創新能力、要素資源、產業型態等具體條件，釐訂不同城市發展中試的定位和特色功能。並考慮在大灣區建設領導小組下設專責部門統籌協調。其次，在業界層面倡導成立「大灣區中試發展聯盟」，發揮民間組織在商業網絡和運作方式靈活等方面的優勢，牽頭籌建民間性質的新型研發機構或者行業性的中試轉化平台。

廠商會又認為，要善用香港在國家雙循環發展格局下「亦內亦外」的特質，從區域一體化和國際化的發展視野去定位、規劃和推進大灣區科創中試功能；借助香港和澳門這兩個境外城市的「窗口」功能，承接來自海外創科成果轉化的國際業務，為瞄準內地市場的海外科研企業提供「外研中用」的中試轉化服務。此外，深港開展「強強合作」，率先在「深港科技創新合作區」內推動兩地科研機構、中試平台之間的跨境對接和緊密合作。

另外，廠商會又提倡加強勞務派遣企業監管。廠商會指，隨着內地經濟社會不斷發展，勞動用工形式日益多樣化，勞務派遣業務發展迅速，但勞務派遣企業正畸形擴張，缺乏監管易衍生各種社會矛盾，廠商會建議，應建立勞務派遣行業信用管理體系，對勞務派遣企業實行信用誠信評價，並加強信用信息互通共享；建立勞務派遣企業風險責任保證金制度，防止勞務派遣企業利用破產等手段逃避法律責任，等等。

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責任編輯：林曉君