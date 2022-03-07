【免費快測】40萬盒快速測試免費派發　3月11日起登記每人可獲4盒 【內附詳情】

▲ 富途全港免費派45萬盒快速檢測。

本港近日確診個案不斷攀升，各行各業大受影響，市民負擔加劇，富途證券國際（香港）有限公司宣佈合共捐贈1,000萬港元及100萬盒快速檢予有需要市民，其中40萬盒將在本週五（11日）中午12時起開放予全港市民登記免費領取。

▲ 富途全港免費派45萬盒快速檢測。

居民可於3月11日中午12時起透過富途牛牛活動中心的活動頁面，填寫簡單個人資料登記申請，首10萬名成功登記市民可於已揀選的流動車換領地點及時間，帶同相關文件到場領取，每名登記人士可免費獲取4盒快速測試套裝。

富途採購100萬盒免費贈送全港市民，其中45萬盒將於2022年3月12日至25日期間，由早上11點至晚上8點每日於香港9個流動點派發。現場將額外預留5萬盒向對使用手機登記有困難人士免費派發。

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同時，富途已經透過多間機構分派55萬盒快速測試，其中包括宣道會社會服務策動發展委員會、香港教育工作者聯會、香港中華基督教青年會、明愛媽媽會、明愛香港仔綜合家庭服務中心，為不同階層人士送暖打氣。

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記者：蕭雅文