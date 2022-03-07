【發燒抽筋】兒童發燒抽搐無法召救護車　救護員分享9招助家長應對

▲ 救護員知道現時不少兒童發燒抽搐，分享了一些方法幫助家長應對。

本港爆發第五波疫情，確診人數幾何級上升，可是救護資源不勝負荷，公立醫院的病房爆滿，不少患病兒童都會在家隔離，或需等長時間才有救護車送院。有前線救護員得知疫情下，多了小朋友在家發燒致抽搐，在召不到救護車的情況下，的確令人擔心，救護員分享一些方法，讓家長多留意去預防及處理孩子發燒抽筋。

該名救護員在5日（周六）向facebook群組「公務員secrets」投稿分享實用貼士，關於家長面對小朋友發燒抽搐，他分別指出孩子發燒及發生抽搐的2種情況的注意事項。

發燒方面

1. 家長宜每日為孩子探熱，小朋友一般體溫較高，但一般會係38以上基本上都是明顯有燒，開始密集探熱。

2. 小朋友少出街，醫生有提及現時孩子很少有感冒，基本上一旦孩子不適發燒等病徵，可假設是患上新冠肺炎。

3. 小朋友體溫達39度時，一定要開始干預，退燒藥塞肛式較好，因高燒小朋友非常易嘔，口服可能會嘔，另可用溫水抺身散熱及穿短袖。

4. 一旦體溫達40度，抽搐很大可能出現，如尚未出現，要用退燒藥及要密集降溫。

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發生抽搐方面

1. 抽搐小朋友會手腳顫抖、反白眼，不對人有任何反應和不說話，家長可記下發生時間。如小朋友仍可說話做反應，可能出現發燒、打冷震，仍要降溫。

2. 抽搐後，立即叫救護車，待接通前，把小朋友側瞓，嘴角向下，以免嘔吐時嘔吐物不可排出引致窒息。

3. 一般來說，抽搐會1至2分鐘停止，停止後孩子可能有數分鐘處於呆滯狀態，家長要繼續為子女降溫。

4. 直至小朋友完全回復正常對答，降溫要繼續，持續高溫可致反覆抽搐。

5. 救護車如接通，告訴控制中心小朋友抽搐多久、有否嘔吐、發燒幾多度、現在抽搐停止與否。

何以小朋友會發燒抽搐，該救護員解釋是小朋友腦部未發長成熟，無法應對高體溫，抽搐就會發生。抽搐時孩子或是會完全失去意識、不會對答、不對周邊有反應，而抽搐是等同劇烈運動，長時間抽搐會引致腦長時間缺氧，影響日後腦發展。

他明白每個家長絕對是擔心小朋友，有時去到救助市民家中，見到家長抱著小朋友不知所措，他指此情況或會很危險。

其實成人體溫令小朋友持續溫暖，最後體溫達41度，十分危險！我不反對家長抱小朋友往醫院，但一定要做好降溫，不要一直抱著不放。

該救護員建議家長可考慮用風扇和冷氣為孩子降溫，但注意因現時發燒患者很可能是新冠肺炎，一旦用了風扇和冷氣，就預計全家有感染的風險，有感加上發燒小朋友戴口罩的可能不大。另他建議家長可上網多了解有關小兒發熱性驚厥的資料，即是「小兒急驚風」或「發燒抽筋」的資料。

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急症室專科醫生解說小兒發燒抽搐

就小兒發燒抽搐的情況，TOPick向急症室專科醫生馮顯達了解更多，他提醒當孩子發燒抽搐期間，小心小孩撞傷跌傷，可以的話，家長把小孩側臥。當小孩發燒抽搐過後，如未清醒，把孩子身體側臥，並減少身上衣服，以温水抹身，開風扇或冷氣。除了照顧或運送等需要，不要因關切緊張而抱着小孩，以避提升小孩體温。

另外，馮顯達醫生提及有些研究指出塞肛退燒藥能減少發燒抽搐短時間內復發，亦有人認為不可，如家長懂個別小孩的正確份量，以及已和上次服退燒藥相隔四至六小時，可以考慮。新冠疫情期間，除了以上原因，須減少不必要的照顧者和小孩接觸，如要接觸，照顧者要有保適保護如口罩，之後自我清潔。

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責任編輯︰顏紫燕