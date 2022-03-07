  • 21°C
香港時間 : 2022307日 (週一) 19:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Anson Lo「神還原」短尾矮袋鼠　神徒爭住領養教主回家

娛樂 18:06 2022/03/07

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

教主很可愛。

人氣男團MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆），不時在網上分享工作點滴，繼早前分享多張拍攝歌曲《Mr. Stranger》的MV花絮後，Anson Lo再次派福利，分享賣萌照片，為大家帶來苦中一點甜。

【MIRROR成員】Anson Lo《Mr. Stranger》MV僅5日逾2百萬點擊　神徒斥資6位數紅隧落廣告

最新影片推介：Jeremy專訪

Anson Lo化身短尾矮袋鼠

Anson Lo指在網上看見短尾矮袋鼠的相片，並覺得非常可愛，決定拍照模仿。

「教主」跟足短尾矮袋鼠，做出伸脷、口擘擘、雙手張開及手捧物品等動作，就連笑容和期待等表情都一樣「神還原」，認真可愛。他留言：「似唔似？疫情下苦中一點甜」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Anson Lo喜歡賣萌

難怪不少神徒留言感謝教主在疫情中為大家帶來歡樂，更高呼Anson Lo非常可愛，更笑言想帶他回家養，就連有份參演《大叔的愛》中飾演Darren的陳子豐亦留言：「想領養一隻。」Anson Lo 則搞笑回應：「我要食好多飯好難養」。

其實Anson Lo並非首次分享賣萌照片，早前他亦上載過嘟嘴照，更透露由小時候已經很喜歡嘟嘴，所以其「可愛教主」的稱號絕對改得沒錯。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Mr. Stranger】「教主」盧瀚霆發長文剖白內心世界　Anson Lo：願意揭露更多不同面向
12:26 2022/02/28
【Mr. Stranger】「教主」盧瀚霆發長文剖白內心世界　Anson Lo：願意揭露更多不同面向
【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭鮮為人知一面：也有軟弱時
14:00 2022/03/01
【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭鮮為人知一面：也有軟弱時
【MIRROR成員】Anson Lo《Mr. Stranger》MV僅5日逾2百萬點擊　神徒斥資6位數紅隧落廣告
12:12 2022/03/03
【MIRROR成員】Anson Lo《Mr. Stranger》MV僅5日逾2百萬點擊　神徒斥資6位數紅隧落廣告

你可能感興趣

【Mr. Stranger】「教主」盧瀚霆發長文剖白內心世界　Anson Lo：願意揭露更多不同面向
12:26 2022/02/28
【Mr. Stranger】「教主」盧瀚霆發長文剖白內心世界　Anson Lo：願意揭露更多不同面向
【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭鮮為人知一面：也有軟弱時
14:00 2022/03/01
【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭鮮為人知一面：也有軟弱時
【MIRROR成員】Anson Lo《Mr. Stranger》MV僅5日逾2百萬點擊　神徒斥資6位數紅隧落廣告
12:12 2022/03/03
【MIRROR成員】Anson Lo《Mr. Stranger》MV僅5日逾2百萬點擊　神徒斥資6位數紅隧落廣告
盧瀚霆 娛樂人物職業 歌手 演員 Mirror 娛樂機構 ViuTV

最高瀏覽

【全民檢測】消息：3月26日開波　全港設500檢測中心每日需4.8萬人手
17:29 2022/03/06
【全民檢測】消息：3月26日開波　全港設500檢測中心每日需4.8萬人手
【死亡個案】24歲確診男子已打兩針　 無長期病患家中昏迷不醒送院亡
17:05 2022/03/06
【死亡個案】24歲確診男子已打兩針　 無長期病患家中昏迷不醒送院亡
【婆媳大戰】BB交奶奶照顧全身長滿黑點　新抱質問：看上去像豬毛
18:07 2022/03/06
【婆媳大戰】BB交奶奶照顧全身長滿黑點　新抱質問：看上去像豬毛