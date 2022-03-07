【MIRROR成員】Anson Lo「神還原」短尾矮袋鼠　神徒爭住領養教主回家

▲ 教主很可愛。

人氣男團MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆），不時在網上分享工作點滴，繼早前分享多張拍攝歌曲《Mr. Stranger》的MV花絮後，Anson Lo再次派福利，分享賣萌照片，為大家帶來苦中一點甜。

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Anson Lo化身短尾矮袋鼠

Anson Lo指在網上看見短尾矮袋鼠的相片，並覺得非常可愛，決定拍照模仿。

「教主」跟足短尾矮袋鼠，做出伸脷、口擘擘、雙手張開及手捧物品等動作，就連笑容和期待等表情都一樣「神還原」，認真可愛。他留言：「似唔似？疫情下苦中一點甜」

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Anson Lo喜歡賣萌

難怪不少神徒留言感謝教主在疫情中為大家帶來歡樂，更高呼Anson Lo非常可愛，更笑言想帶他回家養，就連有份參演《大叔的愛》中飾演Darren的陳子豐亦留言：「想領養一隻。」Anson Lo 則搞笑回應：「我要食好多飯好難養」。

其實Anson Lo並非首次分享賣萌照片，早前他亦上載過嘟嘴照，更透露由小時候已經很喜歡嘟嘴，所以其「可愛教主」的稱號絕對改得沒錯。

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