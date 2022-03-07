【疫下消費】消費券5000元下月發放　市民指疫情下收入大減冀用於買新日常用品

▲ 家庭主婦向小姐指己希望將消費券購買新的日常用品。（黃傑偉攝）

財政司司長陳茂波今日（7日）宣布推出新一輪消費券計劃，向每名合資格市民分期發放總額10,000元的電子消費券，而第一階段向成功登記去年消費券計劃的市民發放5,000元消費券。

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家庭主婦向小姐指，疫情下家庭收入大減，但食材及日常用品，例如藥物等價格反而上漲，令生活百上加斤，幸好政府派發消費券，可以改善生活開支，自己希望將消費券購買新的日常用品，最想購買一張新梳化。

退休人士譚女士表示，近期受疫情影響，令到日常開支，如購買食物等除價格貴外亦缺貨，政府派發消費券，可幫助市民紓緩經濟壓力，但希望政府可考慮派發現金，因自己年老，怕忘記消費券限期，而錯過使用消費券。

任職銷售行業的曾小姐稱，因疫情關係香港失業率大增，消費券可幫助市民生活開支，自己希望政府可以參考市民意見，希望政府可以彈性派發現金或消費券給市民，建議消費券可以派給中產人士，而自己最想政府可以派發現金給低收入人士，自己最想領取現金消費於租金方面。

【消費券1萬】 考慮疫情急劇變化 首階段5000元消費券提前下月直接發放

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記者：黃傑偉