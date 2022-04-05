【校長爸爸】英華書院校長培養興趣容忍「半途而廢」　校長爸爸陳狄安從不強迫女兒

▲ 陳狄安對女兒「半途而廢」，採取適度容忍態度。

英華書院校長陳狄安自細已「坐唔定」，參加童軍，玩獨木舟，怕悶的他大學時甚至要到處找兼職體驗人生，連「通渠」也不放過。如今，他的三位女兒或許遺傳了爸爸的個性，從樂器到運動，樣樣都想試。雖然過程中少不免半途而廢，但陳狄安從不強迫女兒作無謂堅持，「與其愁眉苦臉繼續學，不如先停一停，嘗試吓其他選擇。」

青少年時期的陳狄安絕非只是專心埋首功課的「書蟲」。他說，「我會玩好多唔同嘅活動，由細到大都參加童軍，好投入，用咗好多時間，加入童軍嘅經歷，亦改變咗我自己好多」。成年後，他更當上香港童軍總會新界地域大嶼山區第一任區總監。到中學時，陳狄安的課外生活更是多姿多彩，不但籌組學生會，亦參加水上活動，外表斯文的他，其實還是一位獨木舟能手，「呢啲都係我一生嘅興趣」，陳狄安說。

怕悶頻兼職 做「通渠工」體驗人生

到大學時，陳狄安到英國升學，他紓解沉悶生活的方法，就變成了做兼職，「唔係為咗錢，而係真係有時比較悶，我又唔鍾意去酒吧飲酒，課餘時間除咗參加課外活動之外，就係揾工做。」而陳狄安的兼職工作從來不拘工種，侍應、廚房幫工、麵包師等、通渠工和清洗廚房等工作，他全都涉獵過，

兼職係好難得嘅人生經驗，令我好充實，可以體驗到唔同嘅生活。

這位興趣廣泛的校長爸爸，也成為女兒們的榜樣。他指，自己也希望培育女兒們有不同興趣。而事實上，三位千金的興趣確實不少，鋼琴、ukulele（夏威夷小結他）、體操等等，都不放過。而近期讓本港家長們趨之若鶩的劍擊，他8歲的大女兒早年已經開始學習。

▲ 陳狄安三個女兒，會學習各種課外興趣。（受訪者提供）

最新影片推介：

理解小孩學興趣易「冇癮」

不過，不是每樣興趣，女兒們都能堅持到底，陳狄安說，「有時都幾勞氣，好多活動、興趣，都係試嘅機會多，未必一直學落去，雖然都感恩，始終有啲適合嘅興趣，有持續咁去學。」以劍擊為例，他說，「佢唔係因為香港攞到奧運冠軍先心血來潮去學，之前都學咗幾長一段時間，但慢慢就會學到冇癮，有時要不停練習，會覺得沉悶，有時太細個又未必感覺得到當中樂趣。」

▲ 陳狄安對女兒「半途而廢」，採取適度容忍態度。（受訪者提供）

對於女兒的「半途而廢」，陳狄安雖然有擔憂，但對於女兒的選擇，他都會保持尊重和容忍態度，

我哋始終會畀佢揀，睇吓覺得邊樣好，先會繼續學。應該要畀佢哋選擇嘅，硬要逼佢地做冇興趣嘅嘢，最後愁眉苦臉咁去做，都只會浪費心機，浪費金錢。反而有時暫時放低之後，會重拾樂趣，二女都試過一啲活動停咗之後，過一段時間再學返。

小孩子學興趣的過程中，是「半途而廢」還是「深思熟慮」，有時也是「見仁見智」。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：莊恭南