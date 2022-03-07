【疫苗接種】青衣站設首個港鐵站疫苗接種中心　周五投入服務為3歲或以上市民接種科興

▲ 工作人員現時於青衣站 U2 層機場快綫由機場/博覽館抵站大堂非付費區安裝 設施，為社區疫苗接種中心投入服務作好準備。（港鐵提供）

港鐵於青衣站設立首個位於港鐵站的社區疫苗接種中心，將於本周五（11日）投入服務，為3歲或以上市民提供接種科興疫苗服務。

該社區疫苗接種中心設於青衣站U2層機場快綫從機場/博覽館抵站大堂，位置處非付費區，市民乘搭港鐵或其他交通工具均可到達該處。港鐵指，該中心是現時葵青及大嶼山範圍第一間可為小至3歲的小朋友接種疫苗的社區疫苗接種中心，每天早上8時至晚上8時開放(包括周末及公眾假期)，每天最多可接種 2,400劑疫苗。

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市民可於明天 (8日)起透過政府的新冠病毒疫苗接種計劃網上系統預約到青衣站社區疫苗接種中心打針 。中心會因應實際情況，每日提供適量配額予未經預約的60歲或以上長者。

為配合設立疫苗接種中心，青衣站已進行額外的清潔消毒，並加強車站及洗手間的日常清潔消毒，同時亦會加派消毒機械人於機場快綫大堂範圍持續消毒。車站會張貼指示，並加派職員協助到中心接種疫苗的市民，乘坐機場快綫的乘客亦請留意相關安排及車站指示繼續行程。

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責任編輯：蘇文軒