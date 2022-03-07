【串謀謀殺】疑不滿遭背叛動殺機　補習教師被裁定串謀謀殺等兩罪成本周三判刑

▲ 補習教師今於高等法院被裁定串謀謀殺等兩罪罪成，還押至本周三進行求情及判刑。資料圖片

補習教師疑因不滿1名男子到處騙財及背叛他，遂與無業男及1名女 侍應到大埔廢棄學校試槍，並稱要向事主開槍。 補習教師及無業男被控串謀謀殺和串謀無牌管有槍械及彈藥共兩罪， 兩人早前於高等法院否認控罪受審。陪審團今（7日） 裁定補習教師兩罪成立，無業男則罪名不成立，被告還押至本周三（ 9日）進行求情及判刑。 法官最後感謝陪審團到法庭應訊， 並讚揚陪審團聆訊期間專心聆聽，最後祝願陪審團安全及健康。

涉案首被告蘇緯軒（20歲，報稱無業）及次被告蘇翰韜（31歲， 報稱任職補習教師），各被控1項串謀謀殺及1項串謀無牌管有槍械 及彈藥，控罪指兩人於2018年11月某日至12月31 日期間，在香港與翟詠詩及其他身分不詳的人， 一同串謀謀殺林靖峰；兩人又被控於2018年3月某日至2019 年1月1日期間在香港， 與翟詠詩及其他身分不詳的人串謀無牌管有槍械及彈藥，即槍、 滅聲器和彈藥。

6男1女陪審團退庭商議5小時後， 一致及大比數裁定首被告蘇緯軒兩項罪名不成立， 次被告蘇翰韜則兩罪成立，押後至本周三（9日）進行求情及判刑， 屆時先處理案中已認罪的特赦證人翟詠詩（20歲）判刑。 翟早前已承認2項無牌藏有槍械及彈藥罪， 並以特赦證人身份出庭作供。

控方早前於開案陳詞指，次被告於2016年底透過社交平台認識翟 ，兩人曾交易野戰裝備，及後兩人發展親密關係。 次被告先後兩次要求翟代為跟蹤一名叫Hobbit的人， 即案中事主林靖峰，次被告指因事主到處騙財以及背叛他， 因此他欲知道事主隱瞞什麼。

2018年12月31日， 兩名被告及翟等人前往大埔誠明學校試槍，次被告當時向翟提及， 要向事主的頭部及身體各開3槍，以確保能殺死事主。

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記者：林育慧