【串謀謀殺】疑不滿遭背叛動殺機　補習教師被裁定串謀謀殺等兩罪成本周三判刑

補習教師疑因不滿1名男子到處騙財及背叛他，遂與無業男及1名女侍應到大埔廢棄學校試槍，並稱要向事主開槍。補習教師及無業男被控串謀謀殺和串謀無牌管有槍械及彈藥共兩罪，兩人早前於高等法院否認控罪受審。陪審團今（7日）裁定補習教師兩罪成立，無業男則罪名不成立，被告還押至本周三（9日）進行求情及判刑。法官最後感謝陪審團到法庭應訊，並讚揚陪審團聆訊期間專心聆聽，最後祝願陪審團安全及健康。
涉案首被告蘇緯軒（20歲，報稱無業）及次被告蘇翰韜（31歲，報稱任職補習教師），各被控1項串謀謀殺及1項串謀無牌管有槍械及彈藥，控罪指兩人於2018年11月某日至12月31日期間，在香港與翟詠詩及其他身分不詳的人，一同串謀謀殺林靖峰；兩人又被控於2018年3月某日至2019年1月1日期間在香港，與翟詠詩及其他身分不詳的人串謀無牌管有槍械及彈藥，即槍、滅聲器和彈藥。
6男1女陪審團退庭商議5小時後，一致及大比數裁定首被告蘇緯軒兩項罪名不成立，次被告蘇翰韜則兩罪成立，押後至本周三（9日）進行求情及判刑，屆時先處理案中已認罪的特赦證人翟詠詩（20歲）判刑。翟早前已承認2項無牌藏有槍械及彈藥罪，並以特赦證人身份出庭作供。
控方早前於開案陳詞指，次被告於2016年底透過社交平台認識翟，兩人曾交易野戰裝備，及後兩人發展親密關係。次被告先後兩次要求翟代為跟蹤一名叫Hobbit的人，即案中事主林靖峰，次被告指因事主到處騙財以及背叛他，因此他欲知道事主隱瞞什麼。
2018年12月31日，兩名被告及翟等人前往大埔誠明學校試槍，次被告當時向翟提及，要向事主的頭部及身體各開3槍，以確保能殺死事主。
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記者：林育慧