【主體責任】韓正指抗疫非特首一人事　劉兆佳：避免外界誤會只針對林鄭

▲ 劉兆佳認為，若不動員全體公務員進入戰時狀態，林鄭孤掌難鳴。（資料圖片）

有港區人大政協引述國務院副總理韓正指，抗疫工作不是特首林鄭月娥一人的事，而是全體公務員都要全力以赴。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，應是中央看到政府部門在抗疫方面上不協調，沒有迫切感，尤其是建好的方艙醫院入住率低，內地援港的屠夫遲遲沒工開，隔離設施亦問題多多。

他認為，韓正所言並非是幫林鄭，而是避免外界誤會只針對林鄭，亦希望港府動員所有公務員，令他們都進入「戰時狀態」，否則林鄭「孤掌難鳴」。劉兆佳續指，中央向來對公務員系統有意見，包括公務員思想、心態，尤其是對國家、民族的忠誠度、紀律作風等，他相信，經過今次抗疫工作，中央會更加關注公務員的工作成效。

另外，據了解，韓正今晤人大團時亦提到本港未來的兩件大事，一是5月8日舉行的特首選舉，二是7月1日香港回歸25周年，呼籲一眾代表要全力支持、積極投票。

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記者：林曉君