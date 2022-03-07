【第五波疫情】衞生署指啟晴邨居民確診比率高　料邨內現大型擴散及傳播

▲ 啟晴邨。（林宇翔攝）

本港疫情嚴峻，政府繼續圍封污水檢測呈陽性的大廈，其中啟晴邨全邨6幢大廈分別在昨日及今日（7日）被圍封。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨晚圍封的啟晴邨3幢大廈中，其中有大廈居民確診比率逾15%，相信邨內有大型擴散及傳播。

啟晴邨全邨6幢大廈均須圍封檢測，其中欣晴樓、樂晴樓及康晴樓昨日被圍封，各發現逾200宗個案，其中樂晴樓有約16.1%居民被發現染疫，另外兩幢大廈亦各有約14%居民染疫。當局今日亦圍封其餘3幢樓宇，即賞晴樓、滿晴樓及悅晴樓，詳情即看：【下一頁】

歐家榮表示，當局發現該區污水樣本對檢測呈陽性，而病毒量高，因此採取圍封行動。由於昨日行動中，發現居民染疫比率高，相信邨內有大型擴散及傳播。

同區的德朗邨早前亦發現多宗確診個案，被問到兩者的個案是否有關連，歐家榮說，本港疫情嚴峻，很難指出個案的感染源頭。他強調，當局在圍封行動中找出陽性個案後，會盡快將他們送往隔離檢疫，目前仍再透過污水樣本檢測的結果，在熱點中進行行動。

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記者：黃悅晴

