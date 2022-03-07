【SEN孩子】自閉兒社交能力弱不愛與人對望　協康會應用機械人輔助物理治療訓練

▲ 協康會物理治療師利用機械人Nao，為模仿能力較弱的自閉症學童進行模仿動作、球類技巧、與機械人及家長互動，以及情緒手勢表達的訓練。（圖片提供：協康會）

在未來世界，每一位兒童都擁有一部屬於自己的多功能機械人「腦友」，常常獨來獨往的主角班尼因家境窮困而獲得一個跌破了的「腦友」阿朗。因著這個不一樣的機械人，爆發連場笑料，班尼亦慢慢明白誰才是他真正的朋友及交朋友的意義。這是去年11月在香港上映了一套名叫《失靈腦朋友》的電影動畫的內容。自閉症兒童與主角班尼同樣面對一個大難題—社交問題，現實中又會否有像阿朗一樣的機械人，可協助自閉兒去提升社交能力呢？

「他經常到處蹦蹦跳，但我用盡方法去示範或口頭提示，他也不會按我的意思去跳。」

「他開心時，只懂得重複地揮動雙手，我如何教他，他也不懂以拍手表達。」

「他的眼睛很喜歡看物件的細節，常將物件放在眼前注視很久；但偏偏不愛看別人的眼睛。」

「他看YouTube學習，比在學校上課時看著老師更專注、更吸收。」

不少家長在自閉兒的共同專注、動作模仿及手勢表達上，都遇到以上困難。近年有研究文獻顯示，自閉兒模仿機械人的速度比模仿人類訓練者迅速；機械人也能更吸引自閉兒的注視，專注時間較人類訓練者多了11%；將機械人應用於自閉兒的大肌肉訓練中，也能有效提升身體協調、平衡力、動作模仿及溝通手勢的認知與學習等社交肌動（Social-motor）的能力。

引入機械人Nao輔助自閉兒訓練

有見及此，協康會物理治療師團隊，在2020年開始，於部分的特殊幼兒中心中，引入機械人Nao，並設計了一個為期12課的物理治療親子小組，為模仿能力較弱的自閉症兒童，進行模仿動作、球類技巧、與機械人及家長互動，以及情緒手勢表達的訓練。於該小組課堂中，大部分自閉兒都持續地注視著Nao，表現非常有興趣。經過四至五堂的小組訓練，有初階模仿能力的自閉症兒童，明顯地能專注及準確地模仿機械人律動；部分兒童也學習到跟著Nao以手勢表達「做得到」、「做不到」、「喝水」、「開心」、「很累」等社交動作，效果令人鼓舞。

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協康會物理治療師團隊仍繼續研究應用Nao機械人輔助自閉兒的物理治療訓練的果效及發展方向，盼望將來能再與大家分享更多，為每一位自閉兒找到合適他們的「阿朗」。

如有興趣知道更多，歡迎向協康會物理治療師團隊查詢。（電郵：info@heephong.org）

原文名為「機械人訓練自閉兒—提升社交動作模仿能力」

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撰文：協康會物理治療師植雅文