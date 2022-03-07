【電子消費券】林健鋒：市民消費意慾相當低迷　倡重推「保就業」計劃支援中小企及僱員

▲ 行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波今日公布，首期5,000元消費券下月發放。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒認為，第5波疫情形勢危急，確診個案持續高企，歡迎政府在非常時期因時制宜，以簡單快捷方式派發消費券，令市民可略為減輕生活負擔，商戶亦可望受惠得益。

林健鋒指出，疫情海嘯式衝擊各行各業，現時市面水靜鵝飛，大批食肆及商舖暫時停業或縮短營業時間，市民除了搶購食品、生活必需品及防疫抗疫物資外，消費意慾相當低迷，呼籲政府密切監察零售消費市道，若疫情持續2至3個月仍未達可控水平，政府要考慮特事特辦，將首期5,000元消費券的有效使用期，由7個月延長至9個月。

他又指，不少中小企正在「生死邊緣」掙扎，他再次呼籲政府要有突破思維，敢於作為，盡快推出改良版「保就業」計劃，向受疫情嚴重打擊的行業及特困行業，提供為期6個月的薪金補貼，令僱主及僱員可以共同走過這個經濟寒冬。

▲ 工聯會理事長、立法會議員黃國（左）。

工聯會立法會議員黃國認為，政府去年派發消費券，成功提振本港經濟，市民亦能分享喜悅，認為今次再派發1萬元消費券，同樣能夠刺激經濟和就業情況，樂見下月便能將首期5,000元，發放到市民手上。

黃國坦言，近日收到更多市民反映，希望可以改為發放現金，例如供劏房戶用以交租等，建議在派發速度愈快愈好之餘，亦要盡可能在使用上給予彈性。他又指，防疫抗疫基金6.0已未能紓緩當前經濟困境，建議政府再推出措施，援助有需要僱員和失業人士。

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記者：胡偉明