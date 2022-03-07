【快速測試】快速測試呈報平台已啟動　首5分鐘萬人輪候【一文看清呈報內容】

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本港爆發第五波疫情，快速測試呈陽性市民自2月26日起直接視為陽性個案，網上呈報平台今（7日）晚6時起啟用，網址為www.chp.gov.hk/ratp，詳情請看：下一頁；TOPick今晚5時55分已成功登入該網站，而該網站在啟用約5分鐘後，已有逾萬人進入，欲呈報人士需要排隊數分鐘才可進入網站。

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呈報人士需填寫姓名、出生日期、身份證、電話、疫苗接種紀錄、 地址、職業、工作地址、公司名稱、發病情況、是否懷孕、有沒有相關因素而需優先安排入住隔離設施、有否同住人士等。

網站上指患者需小心填寫及核對資料，任何隨後的呈報將不會被處理。如需要改動已呈報的資料，請發電郵至admin_cdb@dh.gov.hk，提供參考編號，要求，及所有詳情。

成功呈報後，患者會在隨後的24小時內收到短訊。請使用所提供的連結上載證明文件及下載隔離令或檢疫令。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文