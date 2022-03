【提早暑假不停學】P1中英數綜合工作紙答案

TOPick邀請名師設計的練習題,助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知,維持學習進度,並可熟習考試題型,提升應試技巧及速度,測考自然更得心應手。

中文:

一.

1. 小美,嘉怡

2. 嘉怡獲得校際鋼琴比賽冠軍。

3. D

二.

1. 答應

2. 邀請

3. C

4. D

5. 傍晚時回家

三.

1. 足

2. 木

3. 口

4. 心

5. 水

6. 艸

7. 目

8. 手

四.

1. (嘉明)問(:)(「)爸爸(,)星期天我們到哪裏遊玩呢(?)(」)

2. 妹妹說(:)(「)這隻小狗真可愛啊(!)(」)

3. 星期天(,)我跟爸爸(、)媽媽和妹妹到(海洋公園)遊玩(。)

4. 蘋果(、)香蕉(、)橙和西瓜都是我愛吃的水果(。)

5. 為甚麼明天不用上學(?)

6. 媽媽(,)我的書包在哪裏(?)

7. 老師告訴我們(:)(「)彩虹共有七種顏色(。)(」)

8. 主題樂園的過山車真刺激啊(!)

五.

1. 藍

2. 箏

3. 帕

4. 淨

5. 祥

6. 忙

7. 拍

六.

1. (B) →(C) →(A)

2. (C) →(B) →(A)

3. (A) →(C) →(B)

英文:

Part A.

1. This is Cindy’s/Lam Ka Ki’s personal information sheet.

2. Her birthday is on 16th March.

3. She lives in Mong Kok.

4. A

5. Her mother is a fashion designer.

6. There are 4 / four people in her family.

Part B.

1. designer

2. address

3. information

4. student

5. graduation

6. personal

7. pilot

8. occupation

Part C.

1. I

2. He

3. She

4. It

5. We

6. They

7. We

8. It

Part D.

1. on

2. in

3. on

4. under

5. on

數學:

一.

1a) 三

1b) 七, 3

1c) 九

2a) 10

2b) 六, 4

2c) 一

2d) 一

二.

1. B

2. C

3. C

4. A

5. B

6. D

三.

1. 22, 二十二

2a. 38, 三十八

2b. 3, 30 ; 8, 8

2c. 38, 30

2d. 58

四.

1. 26,60,62

2. 62

3. 20,30,32

4a. >

4b. <

4c. <, <

4d. >

五.

1. 29, 30, 31, 34, 順數

2. 48, 44, 42, 雙數

3. 57, 59, 63, 單數

4. 5, 10, 30, 35, 35

5. 20, 40, 50, 60

