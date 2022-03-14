【提早暑假特備】P1中英數綜合工作紙答案
TOPick特意準備的《提早暑假特備》中英數綜合工作紙，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，實行提早暑假不停學目標，令小朋友在復課後面對測考仍可得心應手！
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中文：
一.
1. 小美，嘉怡
2. 嘉怡獲得校際鋼琴比賽冠軍。
3. D
二.
1. 答應
2. 邀請
3. C
4. D
5. 傍晚時回家
三.
1. 足
2. 木
3. 口
4. 心
5. 水
6. 艸
7. 目
8. 手
四.
1. (嘉明)問(：)(「)爸爸(，)星期天我們到哪裏遊玩呢(?)(」)
2. 妹妹說(：)(「)這隻小狗真可愛啊(!)(」)
3. 星期天(，)我跟爸爸(、)媽媽和妹妹到(海洋公園)遊玩(。)
4. 蘋果(、)香蕉(、)橙和西瓜都是我愛吃的水果(。)
5. 為甚麼明天不用上學(?)
6. 媽媽(，)我的書包在哪裏(?)
7. 老師告訴我們(：)(「)彩虹共有七種顏色(。)(」)
8. 主題樂園的過山車真刺激啊(!)
五.
1. 藍
2. 箏
3. 帕
4. 淨
5. 祥
6. 忙
7. 拍
六.
1. (B) →(C) →(A)
2. (C) →(B) →(A)
3. (A) →(C) →(B)
英文：
Part A.
1. This is Cindy’s/Lam Ka Ki’s personal information sheet.
2. Her birthday is on 16th March.
3. She lives in Mong Kok.
4. A
5. Her mother is a fashion designer.
6. There are 4 / four people in her family.
Part B.
1. designer
2. address
3. information
4. student
5. graduation
6. personal
7. pilot
8. occupation
Part C.
1. I
2. He
3. She
4. It
5. We
6. They
7. We
8. It
Part D.
1. on
2. in
3. on
4. under
5. on
數學：
一.
1a) 三
1b) 七, 3
1c) 九
2a) 10
2b) 六, 4
2c) 一
2d) 一
二.
1. B
2. C
3. C
4. A
5. B
6. D
三.
1. 22, 二十二
2a. 38, 三十八
2b. 3, 30 ; 8, 8
2c. 38, 30
2d. 58
四.
1. 26，60，62
2. 62
3. 20，30，32
4a. >
4b. <
4c. <, <
4d. >
五.
1. 29, 30, 31, 34, 順數
2. 48, 44, 42, 雙數
3. 57, 59, 63, 單數
4. 5, 10, 30, 35, 35
5. 20, 40, 50, 60
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