【提早暑假不停學】P3中英數綜合工作紙答案

TOPick特意準備的《提早暑假特備》中英數綜合工作紙，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，實行提早暑假不停學目標，令小朋友在復課後面對測考仍可得心應手！

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中文：

一.

1. 耐心

2. 洋溢

3.

時間：今年的中秋節早上

地點：餅店

人物：「我」、媽媽和導師

事情的起因：媽媽帶「我」參加親子月餅製作活動。

事情的經過：「我們」進入工作間，並依照導師的指示製作月餅。

事情的結果：「我」成功製作出月餅，並和媽媽合照，感到很有意思。

4. C

5.「我」一開始不知道媽媽帶我去餅店做月餅，因為「我」以為媽媽帶「我」到餅店買月餅。

6. 因為「我」花了許多心機和努力去製作月餅，整個過程讓「我」感到十分滿足，所以「我」自製的月餅是最美味的。

7. D

8i) A

8ii) B

8iii) D

9. 我一量好適量的麵粉，就開始製作麵團。

二.

1. 黑漆漆

2. 灰濛濛

3. 慢吞吞

4. 懶洋洋

5. 紅通通

6. 綠油油

三.

1. 獨一無二

2. 情同手足

3. 一日千里

4. 一塌糊塗

5. 手舞足蹈

6. 興致勃勃

四.

1. 就

2. 再

3. 都

4. 都

5. 還

6. 卻

7. 卻

8. 就

五.

1. A

2. B

3. B

4. B

5. A

6. A

六.

1. C

2. A

3. D

4. E

5. F

6. B

七.

1. (B)→(C)→(A)→(D)

2. (C)→(B)→(A)→(E)→(D)

英文：

Part A.

1. B

2. C

3. B

4. A

5. C

6.

Part B.

1. wheelchair

2. staircase

3. entrance

4. accessories

5. directory

6. escalator

Part C.

1. wears

2. play

3. sing

4. were

5. sat

6. shared

7. had

8. was

9. built

10. ate

Part D.

1. Can

2. What

3. Who

4. Is

5. Does

6. Where

7. When

Part E.

1. and

2. or

3. or

4. but

5. because

Part F.

1. Is

2. I

3. Are

4. Are

5. Are

Part G.

1. a bowl of

2. a bottle of

3. a slice of pizza

4. a can of cola

5. a piece of chicken wing

6. a plate of spaghetti

7. a cup of tea

數學：

一.

1. 56

2. 4

3. 387

4. 1248

5. 933

6. 3636

7. 944

8. 4990

9. 915, 6405

10. 908, 2724

二.

1. C

2. D

3. C

4. C

三.

1. 該手鏈售：

375×3

=1125（元）

∴手鏈售1125元。

2.７卷絲帶共長：

615×7

= 4305（厘米）

∴7卷絲帶共長4305厘米。

3. 一星期共製作蛋撻：

12×6×7

=72×7

=504（個）

∴一星期共製作蛋撻504個。

四.

五.

六.

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