【家族榮耀劇透】第22集劇情預告　啟禮發現程峰與洛儀見面

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第21集講到啟禮跟著洛儀調任，對她無微不至，卻惹來反感，最終洛儀得悉跟他的關係…

第22集（8/3）

啟禮討好洛儀，洛儀不理他。

啟禮警告甄芯別傷害洛儀，又知道她與耀祖的死有關。

昭慈與文標被記者寫成一對，但她無心發展。

啟禮看見程峰與洛儀見面，跟蹤程峰。

迪羅斯催促展鴻行動，展鴻遲疑。

《家族榮耀》第21集劇情 上一頁