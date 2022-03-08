【同舟共濟】學生確診隔離家中物資短缺 學校買食物及防疫物資送上門

▲ 學校為有需要的學生家庭送上食物及防疫包。

從這星期開始，各學校因為疫情緣故而陸續開始特別假期， 學生不用每天在家中定時進行網上學習，這個突如其來的假期使家長要重新為孩子規劃這段時間的作息活動。由於這段時間的假期活動仍只能透過網上形式進行，因此提議家長在選擇活動時宜重質不重量， 過多網上學習活動的安排，不單損害孩子的眼睛健康，更有機會影響孩子的情緒，從而損害親子關係。

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對學校來說，這個學年在是次假期後仍有數個月的學習課程要進行，因此在安排上要同時平衡學生的學習狀態和情緒健康，這個特別假期只安排了適量的功課和閱讀活動給學生。此外，由於考慮到部分家長在安排課外活動的上困難，本校的外籍老師在這段時間中會為學生進行英語網上學習活動，讓各年級的同學在這假期中，也有練習英語的機會。

第五波疫情確診人數暫時也維持在每天數萬宗的情況中，學校在這段時間也有收到學生及其家庭成員確診的通知。在知悉後，班主任和社工也會作出適時的慰問和了解，過程中得悉部分學生家庭更因為未能外出購物致使家中的食物及防疫物資出現短缺的情況，學校便立即調動不同團體對學校的捐助，為有需要的家庭購買食物如米、油及蔬菜等，再加上防疫物資如快速檢測套裝及酒精搓手液等，以無接觸的方式，由校長、社工或不同的教職員送到有需要的學生家庭門外，以解燃眉之急。

學校是社會的縮影，同舟共濟，在疫情下互相幫助、互相支持、互相鼓勵，在疫境中共勉之。

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