【第五波疫情】上水屠房恢復服務　業界指活豬供應明恢復8至9成

政府表示，上水屠房今日恢復服務，活豬供應預計明日可以恢復正常水平。有鮮肉業界預料，市民明日對活豬需求較大，價格或有輕微波動；也有業界指，活豬明日供應將恢復至正常的8至9成，足夠滿足市民所需，料現時高昂的鮮肉價格將會回落；另有冰鮮肉業界指，冰鮮豬肉價格近期上升逾近8成，料明日將會回落。

香港豬肉總商會理事長許偉堅表示，屠房今日會屠宰約2800隻內地豬及約300隻本地豬，明日將有約3100隻活豬供應市場，與疫情前每日3500隻豬相差不大，可以滿足市民需要。他又指，因已連續多日只有少量活豬出售，料市民明日對鮮豬肉的需求會較大，相信鮮豬肉價格也會有輕微波幅，例如原60一斤的瘦肉或會貴8至10元。

鮮肉大聯盟副主席關國華則表示，明日連同本地活豬將有3000多隻活豬供應市場，為平時的8至9成，預計明日鮮豬肉價格會回落至2月頭的正常水平，即由現時的100多元一斤排骨，回落至70至80元一斤排骨，瘦肉也會回落至約60元一斤。他又提到，內地當局禁止居住地點被納入強檢範圍等的跨境司機回內地，導致有代理商有10多名司機因而未能工作，只有5名司機要每日「走7轉」，差不多14小時才能將所有內地供港活豬送港，所需時間倍增。他希望，政府可與內地商討放寬要求，讓檢測陰性即康復的司機可以復工，加快相關流程。

上水屠房暫停服務期間，市面上鮮肉供應大減，德聯冷鮮肉專門店負責人劉錫其表示，近日冰鮮豬肉零售價普遍由38元上升至約68元，升近8成，相信明日鮮肉供應穩定後，價格將會回落。

港九新界家禽批發商會秘書長劉松新則表示，不論活家禽或冰鮮家禽，供應及價格均持續穩定，本月頭市民恐慌禁足，搶購食品及物資期間，業界的零售價及批發價也均沒有起價。

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記者：黃小冰