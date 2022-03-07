【大專院校】恒大設直接取錄機制4月15日前接受申請　取錄非學術範疇有傑出成就學生　

▲ 恒大設直接取錄機制。（資料圖片）

香港恒生大學去年起設有「直接取錄機制」，在非學術範疇上有傑出表現的同學，可在中學文憑試（DSE）成績公布前，獲無條件取錄。恒大今年繼續接受申請，學生可於4月15日或之前，透過其中學遞交申請。

恒大設有校長推薦入學計劃，以肯定學生的多元發展技能，考慮學生在非學術範疇上，如體育、音樂等有卓越表現、對社區服務的貢獻等，或其領袖才能。受薦學生或獲發有條件取錄。去年恒大在計劃下增設「直接取錄機制」，相關學生如在非學術範疇有傑出成就，或會獲無條件取錄。

每間中學最多可推薦5名學生報名恒大的「校長推薦入學計劃」，其中1名同學可參與「直接取錄機制」。學生要透過學校遞交申請，將於4月15日截止，詳情可按此瀏覽。

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恒大去年接獲逾100間中學，推薦近250名學生參與「校長推薦入學計劃」，當中有83名學生獲推薦參與「直接取錄機制」。 其中一名經機制獲取錄的為射箭運動員童嘉慧，在文憑試開考前已獲取錄，入讀專業會計學工商管理（榮譽）學士課程。她為香港青少年女子射箭複合弓5項紀錄保持者，曾在「亞洲青少年室內射箭公開賽（香港2018）」女子複合弓乙組個人及團體賽中獲獎。

另一名獲直接取錄的王晞藍則熱愛藝術及攝影，中學時曾在國際藝術賽取得6個獎項，亦擔任屯門區的校園藝術大使，她目前就讀文化及創意產業（榮譽）文學士課程。正就讀融合媒體及傳播科技（榮譽）文學士課程的陳詠怡則曾在多個資訊科技比賽中奪獎，包括代表香港出戰「世界青年科學及科技碗 2020」並獲物理及工程組別銅獎；又以香港代表隊成員身份出戰「2019 亞太資通訊科技聯盟大賽 - 高 中生組」並獲得優異獎。

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記者：黃悅晴