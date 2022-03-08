【正能量】聾人女兒不忍父母生活溝通受盡委屈 讀手語傳譯碩士盼為聾人發聲

▲ 聾人女兒鄭詠恩將穿梭德國、芬蘭及蘇格蘭三地，目的是完成歐洲手語傳譯碩士課程，更希望能將它帶到亞洲，讓聾人的日常生活可以更加自主。

疫情下是否夢想就會被磨滅呢？不是。鄭詠恩就剛抵達蘇格蘭，為自己的夢想而努力。詠恩是聾人的子女，小時候曾經歷被人以為玩電話，恐嚇要找警察捉她；感到委屈不知找誰傾訴，曾有衝動自殺；初中被送到寄宿學校，以為被遺棄變得反叛。

但今天31歲的她，已長大成人，除了為港台主持聾人訪談節目《唔聲唔聲講你聽》，更將會穿梭德國、芬蘭及蘇格蘭三地，目的是完成歐洲手語傳譯碩士課程，更希望能將它帶到亞洲，讓聾人的日常生活可以更加自主。

▲ 鄭詠恩一直不介意別人知道她是聾人子女，圖中示範的是她的手語名字。（圖片：湯致遠攝）

可以說，鄭詠恩是生長在被一般人認為起跑綫很低的家庭裏，父母都是聾人，可幸3兄弟姊妹都是健聽人士。但正因為父母的聽障問題，身為大姐姐的詠恩，就算是小小年紀，也要肩負為父母打點日常事務的工作。

我記得我九歲、十歲的時候，因為無手語繙譯，我要幫父母打電話去銀行處理事務，對方就說：「細路唔好玩電話噃，我找差人拉你架！」那時候我的認知是警察只是捉壞人，但我不是壞人啊！因為還小，不知怎樣回應大人的誤解。

由於不懂如何排遣積聚的情緒，詠恩說「晚晚喊濕個枕頭」。

細細個接收不同方面的負面情緒，別人話你好慘，就覺得自己好慘，心理承受不到。四、五年級的時候，就試過走出窗台想跳下去，但幸好那時候爸媽說外面凍，叫我行返入內，但他們不知道我想自殺。

初中父母因想詠恩學會獨立，將她送到寄宿學校。「但我不明白，我覺得他們好像不要我，被人抛棄，所以我就算一周可以返屋企一次，我都不返，去同學家裏過夜。」那時候詠恩感到很迷茫，很多聾人子女讀書都不佳，很早輟學出來工作，她是否也要這樣呢？

這困局直到有教會的姊妹致電給詠恩，才出現曙光。「舍監話有人找我，我覺得很奇怪，因為沒有太多朋友，好似在監獄突然有人來探望我般。當她問我：『你最近怎樣啊？』我就開始喊，不知怎樣說。結果她願意作我的監護人幫我轉校，那一刻，好像有道光將我帶離黑暗。」

因為缺乏溝通，不理解父母的苦心，詠恩總是有條刺，覺得父母不對，但她說可幸父母是基督徒，一直有帶3姊弟返教會。「是信仰幫我排解，是信仰叫我原諒父母，而教會兄弟姊妹又和我一起成長，所以其他聾人子女都覺得我比他們正面。」

▲ 這是詠恩的全家福。她說當年父母一周見朋友一次，從早到晚，於是她便要到圖書館看書，成就了今天中文有不錯的成績。（圖片：被訪者提供）

成立聾人子女協會自救

詠恩說有些聾人子女是不想讓別人知道父母是聾人的，但她不介意。「認識自己多了，更接納自己，明白父母的難處，接納他們。」

2013年，她又與一班同路人——聾人子女，成立聾人子女協會（Child Of Deaf Adults，CODA），大家分享彼此的經歷，特別有共鳴。

我們許多都有同樣的經歷，譬如想過自殺、有離家出走等等。因此我們成立協會，不單凝聚互吐心聲，交流面對問題的心得，而且感覺不是孤單，有同路人一起。

詠恩說社會上很多時候認為聾人沒有能力，於是會叫他們將子女交給其他人照顧，這種自卑的情緒，亦會影響到下一代。「我父母的上一代，也不是太懂得與子女溝通，因此我的父母沒有榜樣，可以學習怎樣與下一代溝通，因此我們希望成立協會幫返自己，停止這個惡性循環loop下去。」所以協會設計了一些家長講座，請專家主講。「無理由由子女教返父母如何做父母吧！」

▲ 這是CODA手語譯者的團隊。（圖片：被訪者提供）

期望幫助聾人生活自主



不懂手語的人會好奇詠恩最初是如何在家中學懂手語，她總會說：「你們如何學識廣東話，我就如何學識手語。」但懂手語不代表喜歡做繙譯。「我以前好憎做繙譯，小學的時候手語不太好，大人就會質疑你，父母就說你的手語不夠好，健聽人士就會問你想講甚麼，兩頭不到岸，很大的負擔。」但事實是父母看醫生，也要找小朋友如她做繙譯，這實在是沒有選擇的選擇。

「所以，我小時候的願望是長大後做醫生，希望父母能聽到，可以叫我的名字，因為我很羡慕其他同學仔，父母對他們的照顧。」但今天她的目標更遠大，希望聾人可以生活自主。

甚麼是生活自主？詠恩說香港很多服務都要用電話確認，但聾人便辦不到，簡單如報警也有難度，當然最切身最基本便是看醫生，有不少醫生都不接受視像繙譯。而最叫她難忘的，是有一次她的聾人朋友被車撞倒，送了去急症室。「由於我是她的朋友，不能做繙譯，以免夾雜情緒，不能冷靜，所以我扮是聾人，說病人需要手語繙譯，但可惜無一次聾人成功有手語繙譯。」

另一次，詠恩父親去看牙醫，也沒有安排手語繙譯。那時候詠恩正好當老師在教員室，見周圍無人，惟有硬著頭皮作視像繙譯。「我見父親邊拿著個電話，邊劈大個口，瞓在牙醫床上，我見到都辛苦。」

從憎恨手語傳譯到發憤讀書推廣

因此由昔日不喜歡做繙譯，今天她積極去增值培訓。「在香港手語傳譯員大約有66人，而2015年的統計數字，香港的聽障人士就有15萬，當中包括老年退化、職業性失聰、弱聽等，而當中聾人也有7,000。」但詠恩說無人口普查，這數字不知從何而來，相信需要手語繙譯的人士不止這個數目。

「在美國有法例，只要有聾人參加的活動，就要有手語繙譯。」在香港這情況當然罕見，因此，詠恩在中學的時候，在教會便積極學好手語繙譯。「手語繙譯有趣的地方是需要不斷學習，因為每一個範疇都要跟熟悉的繙譯員去學習。我的強項是新聞、體育及藝術，我試過在舞台劇做視形手語傳譯，連槍聲、鐘聲及樹葉落的聲音都要好visual繙譯，希望聾人觀賞時的體驗和健聽人士一樣。」

她更主動地出席國際性會議，如2019年在巴黎舉行的世界聾人大會、國際聾人子女會議及國際手語傳譯會議等等。「我是自己俾錢去參加，有許多歐美學者，甚至非洲也有學者，但就沒有亞洲的學者。因為無香港代表，我便變成代表香港，亦因此，2023年在韓國濟州島舉行的國際手語傳譯會議，我便成為籌委會的成員之一。」

至於近日她更開始攻讀歐洲手語傳譯碩士課程，目的是希望在亞洲區也能舉辦這個課程。「我們不是學習他們那套手語，而是學習繙譯理論、政策推廣及爭取等。因為手語繙譯不夠專業，是不能夠幫助聾人，所以政策、生活、繙譯的培訓是相輔相成的。」

自言不是讀書材料的詠恩，會考只有13分，預科成績2D2F，要讀兩年副學士才可以升上珠海學院攻讀中文系，但她沒有氣餒。「我好大年紀才畢業，真是硬著頭皮讀書，而這課程也很難讀。」詠恩有位朋友在美國太空總署NASA做繙譯，因為那裏有一位聾人研究員，那代表聾人在當地只要努力，也可以找到好工，可以生活自主，她的心願是希望他日香港的聾人也能這樣。

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罕見聾人訪談節目——《唔聲唔聲講你聽》

雖然2012年開始，鄭詠恩開始為聾人夫婦在婚禮上做繙譯，也有為一些學校及活動的開學禮、閉幕禮作主持，但作為素人，上電視做節目主持，還是首次。「總共有22集，一開始時好緊張，好多懶音，又食螺絲，又要背稿，但學到很多東西，見返很多舊朋友，又認識很多專家。」

這個幾乎是電視界首次有關聾人的訪談節目，每集都會討論不同的話題，邀請不同嘉賓（聾人家人、老師、有關團體代表、手語研究員、言語治療師等）出席，並且有聾人和手語繙譯員伴隨在旁參與討論，分享經歷及見解，讓大家可以走入聾人的內心世界。

「除了講聾人家庭之間關係那一集，我很感動外，我最深刻印象是講CODA那一集，聽CODA講自己的故事就眼濕濕，我要捂住個鼻，因為鼻水也出來了，所以不好意思要暫停錄影，執下眼耳口鼻先。」詠恩說。

節目一半是訪問，另一部分是聾人絮語，會有二三十位聾人分享。譬如會問:你有沒有人生目標啊？你會怎樣打周潤發的名字？「大家都覺得這是『彩蛋』部分，每個人都會有不同的演繹，我也有邀請父母做嘉賓。」

《唔聲唔聲講你聽》逢星期三6:30pm在港台電視31播映。

記者：何小雲