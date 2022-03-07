【提早暑假】教育局整合13科網上教材　供中小學安排學生在家學習

▲ 因應學校於3、4月放取特別假期，教育局整合13科網上教材，供中小學安排學生在家學習。（資料圖片）

全港學校最快今日（7日）起提早放「暑假」，教育局因應疫情下學校於3、4月放取特別假期，為鼓勵學生善用假期學習，整理局方製作的多元網上教材及相關參考資料，讓教師按校情和學生的特質使用，以便學生善用「特別假期」，留在家中進行網上自主學習，在復課前做好準備。

教育局今向全港中小學發通告，詳列13個學習領域或科目的學與教資源推介項目一覽表，按不同學習階段提供主題閱讀、互動問答遊戲及動畫短片等，供教師參考。

局方推介項目包括舉例如中國語文教育，局方為初小及高小年級準備「關愛他人」和「人與自然」為主題的推薦童書， 提高學生的閱讀興趣，培養關愛及誠信等價值觀；初小、高小及初中則設學習中華傳統美德教材，包括17項品德情意項目、51個傳統故事及經典名言153段，引導學生學習傳統故事，建立正確價值觀。

價值觀教育方面，局方提供8項資源，其中5項均涉及《基本法》、國民教育及國安教育等，包括教育局「國民教育一站通」 網上資源平台、「認識國旗、國歌及區旗」網頁、「『國事小專家』互動問答遊戲」網頁，以及政制及內地事務局「《基本法》網站」 等。

此外，「教育局教育多媒體」網站(https://emm.edcity.hk)亦提供不同類型的學與教資源，包括短片、動畫、電子書等，可支援學生在特別假期中持續網上學習。

教育局表示，因疫情關係，學生在特別假期會留在家中，教師可挑選合適 的書籍和課程資源，讓學生自主學習，溫故知新，保持學習動力，並提醒學生在抗疫期間盡量避免外出，要注意有充足休息、多幫 忙做家務和運動，保持身心健康。

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責任編輯：馮琪雅