  • 21°C
香港時間 : 2022307日 (週一) 20:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【提早暑假】教育局整合13科網上教材　供中小學安排學生在家學習

社會 19:59 2022/03/07

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

因應學校於3、4月放取特別假期，教育局整合13科網上教材，供中小學安排學生在家學習。（資料圖片）

全港學校最快今日（7日）起提早放「暑假」，教育局因應疫情下學校於3、4月放取特別假期，為鼓勵學生善用假期學習，整理局方製作的多元網上教材及相關參考資料，讓教師按校情和學生的特質使用，以便學生善用「特別假期」，留在家中進行網上自主學習，在復課前做好準備。

教育局今向全港中小學發通告，詳列13個學習領域或科目的學與教資源推介項目一覽表，按不同學習階段提供主題閱讀、互動問答遊戲及動畫短片等，供教師參考。

局方推介項目包括舉例如中國語文教育，局方為初小及高小年級準備「關愛他人」和「人與自然」為主題的推薦童書， 提高學生的閱讀興趣，培養關愛及誠信等價值觀；初小、高小及初中則設學習中華傳統美德教材，包括17項品德情意項目、51個傳統故事及經典名言153段，引導學生學習傳統故事，建立正確價值觀。

價值觀教育方面，局方提供8項資源，其中5項均涉及《基本法》、國民教育及國安教育等，包括教育局「國民教育一站通」 網上資源平台、「認識國旗、國歌及區旗」網頁、「『國事小專家』互動問答遊戲」網頁，以及政制及內地事務局「《基本法》網站」 等。

此外，「教育局教育多媒體」網站(https://emm.edcity.hk)亦提供不同類型的學與教資源，包括短片、動畫、電子書等，可支援學生在特別假期中持續網上學習。

教育局表示，因疫情關係，學生在特別假期會留在家中，教師可挑選合適 的書籍和課程資源，讓學生自主學習，溫故知新，保持學習動力，並提醒學生在抗疫期間盡量避免外出，要注意有充足休息、多幫 忙做家務和運動，保持身心健康。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【提早暑假】香港路德會推出「抗疫路同行」熱線　援受疫情影響家庭
今日 14:43
【提早暑假】香港路德會推出「抗疫路同行」熱線　援受疫情影響家庭
【提早暑假】港大為中四至中六生提供網上學習支援　解答課業疑難
12:22 2022/03/06
【提早暑假】港大為中四至中六生提供網上學習支援　解答課業疑難
【提早暑假】天虹小學推「三十天活動手冊」公眾可免費下載　盼學童透過感恩練習保持正面
16:33 2022/03/04
【提早暑假】天虹小學推「三十天活動手冊」公眾可免費下載　盼學童透過感恩練習保持正面
【提早暑假】本地學校自行協商外籍教師如期返鄉　7月英文代課料掀搶人潮
06:00 2022/03/04
【提早暑假】本地學校自行協商外籍教師如期返鄉　7月英文代課料掀搶人潮
【勤勞價值觀】教育局籲中小學「暑假」全校「動」起來　鼓勵學生執房做家務
20:16 2022/03/03
【勤勞價值觀】教育局籲中小學「暑假」全校「動」起來　鼓勵學生執房做家務

你可能感興趣

【提早暑假】香港路德會推出「抗疫路同行」熱線　援受疫情影響家庭
今日 14:43
【提早暑假】香港路德會推出「抗疫路同行」熱線　援受疫情影響家庭
【提早暑假】港大為中四至中六生提供網上學習支援　解答課業疑難
12:22 2022/03/06
【提早暑假】港大為中四至中六生提供網上學習支援　解答課業疑難
【提早暑假】天虹小學推「三十天活動手冊」公眾可免費下載　盼學童透過感恩練習保持正面
16:33 2022/03/04
【提早暑假】天虹小學推「三十天活動手冊」公眾可免費下載　盼學童透過感恩練習保持正面

最高瀏覽

【全民檢測】消息：3月26日開波　全港設500檢測中心每日需4.8萬人手
17:29 2022/03/06
【全民檢測】消息：3月26日開波　全港設500檢測中心每日需4.8萬人手
【婆媳大戰】BB交奶奶照顧全身長滿黑點　新抱質問：看上去像豬毛
18:07 2022/03/06
【婆媳大戰】BB交奶奶照顧全身長滿黑點　新抱質問：看上去像豬毛
【死亡個案】24歲確診男子已打兩針　 無長期病患家中昏迷不醒送院亡
17:05 2022/03/06
【死亡個案】24歲確診男子已打兩針　 無長期病患家中昏迷不醒送院亡