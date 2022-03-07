【污水監測】黃大仙荃灣等5區污水檢測陽性　民政處明起向居民派發18萬個快速測試套裝

環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，包括：

葵青區—青逸軒、青宏苑、青雅苑、海悅花園、青泰苑、長發邨及青衣邨

黃大仙區—富強苑、啟德花園、黃大仙下邨及橫頭磡邨

北區—祥華邨

荃灣區—尚翠苑、立坊、名逸居、關門口村、楊屋村、東亞花園、荃昌中心、荃灣花園、豪輝花園、樂悠居及爵悅庭

大埔區—宏福苑及太和邨

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日（8日）起陸續向以下地點約18萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過18萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：蘇文軒