  • 19°C
香港時間 : 2022307日 (週一) 22:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【辟除謠言】醫管局澄清青衣社區隔離設施　只適合接收病情穩定病人

社會 20:55 2022/03/07

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

醫院管理局澄清謠言。（資料圖片）

網上流傳自稱醫護人員的言論，指有醫護人員拒絕轉移合適病人到青衣社區隔離設施，醫院管理局澄清純屬謠言，稱青衣社區隔離設施的設計只適合接收有自理能力、相對年青及病情穩定的病人，將身體狀況不合適的病人轉往該處，只會嚴重影響病人的病情。

醫管局指，會按照病人的臨床情況，安排確診病人入住不同治療設施。由於近期確診病人急增，病情較嚴重的病人亦會被安排入住北大嶼山醫院香港感染控制中心和亞博館社區治療設施。現時在北大嶼山醫院香港感染控制中心和亞博館社區治療設施留醫的病人中，不少人不良於行、需要長期卧床或患有多種長期病患，絕大部份病人的身體狀況是不合適轉往其他社區隔離設施接受隔離。

醫管局呼籲市民，切勿誤信謠言，以免影響醫護人員的士氣。疫情嚴峻，市民應該同心合力共同抗疫，不應被謠言誤導。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【提早暑假】教育局整合13科網上教材　供中小學安排學生在家學習
今日 19:59
【提早暑假】教育局整合13科網上教材　供中小學安排學生在家學習
【供港物資】商經局接收逾2,300萬個快速測試包　45萬盒抗疫中成藥
今日 20:17
【供港物資】商經局接收逾2,300萬個快速測試包　45萬盒抗疫中成藥
【污水監測】黃大仙荃灣等5區污水檢測陽性　民政處明起向居民派發18萬個快速測試套裝
今日 20:46
【污水監測】黃大仙荃灣等5區污水檢測陽性　民政處明起向居民派發18萬個快速測試套裝

你可能感興趣

【提早暑假】教育局整合13科網上教材　供中小學安排學生在家學習
今日 19:59
【提早暑假】教育局整合13科網上教材　供中小學安排學生在家學習
【供港物資】商經局接收逾2,300萬個快速測試包　45萬盒抗疫中成藥
今日 20:17
【供港物資】商經局接收逾2,300萬個快速測試包　45萬盒抗疫中成藥
【污水監測】黃大仙荃灣等5區污水檢測陽性　民政處明起向居民派發18萬個快速測試套裝
今日 20:46
【污水監測】黃大仙荃灣等5區污水檢測陽性　民政處明起向居民派發18萬個快速測試套裝
強制檢測 疫情 治療 大嶼山 北大嶼山醫院 長期病 青衣 香港

最高瀏覽

【全民檢測】消息：3月26日開波　全港設500檢測中心每日需4.8萬人手
17:29 2022/03/06
【全民檢測】消息：3月26日開波　全港設500檢測中心每日需4.8萬人手
【婆媳大戰】BB交奶奶照顧全身長滿黑點　新抱質問：看上去像豬毛
18:07 2022/03/06
【婆媳大戰】BB交奶奶照顧全身長滿黑點　新抱質問：看上去像豬毛
【死亡個案】24歲確診男子已打兩針　 無長期病患家中昏迷不醒送院亡
17:05 2022/03/06
【死亡個案】24歲確診男子已打兩針　 無長期病患家中昏迷不醒送院亡