【辟除謠言】醫管局澄清青衣社區隔離設施　只適合接收病情穩定病人

▲ 醫院管理局澄清謠言。（資料圖片）

網上流傳自稱醫護人員的言論，指有醫護人員拒絕轉移合適病人到青衣社區隔離設施，醫院管理局澄清純屬謠言，稱青衣社區隔離設施的設計只適合接收有自理能力、相對年青及病情穩定的病人，將身體狀況不合適的病人轉往該處，只會嚴重影響病人的病情。

醫管局指，會按照病人的臨床情況，安排確診病人入住不同治療設施。由於近期確診病人急增，病情較嚴重的病人亦會被安排入住北大嶼山醫院香港感染控制中心和亞博館社區治療設施。現時在北大嶼山醫院香港感染控制中心和亞博館社區治療設施留醫的病人中，不少人不良於行、需要長期卧床或患有多種長期病患，絕大部份病人的身體狀況是不合適轉往其他社區隔離設施接受隔離。

醫管局呼籲市民，切勿誤信謠言，以免影響醫護人員的士氣。疫情嚴峻，市民應該同心合力共同抗疫，不應被謠言誤導。

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責任編輯：蘇文軒