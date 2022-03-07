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【疫苗接種】聶德權：外展隊兩周內為逾千間院舍接種疫苗　沒收到家屬反對就會為院友打針

社會 21:26 2022/03/07

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當局正全力加快外展隊到院舍的接種工作。（資料圖片）

第五波疫情下安老院舍爆發嚴重，公務員事務局局長聶德權指，當局正全力加快外展隊到院舍的接種工作，希望外展隊能在兩周內為全港1,000多間院舍的院友，起碼接種第一劑疫苗。

聶德權指，今午（7日）和安老事務委員會主席林正財及多個政府部門，與院舍業界和醫療機構負責人開會，要求各方全方位配合讓外展隊到院舍接種疫苗，會調配一切人力及資源提升院舍接種率，長遠冀做到院舍「疫苗全覆蓋」，推動所有院友打齊3針。

他說留意到院舍對各種抗疫資源及保護裝備需求殷切，社署會全力配合，提供支援，包括向有爆發及未有爆發的院舍提供足夠的N95口罩和快速抗原測試包，強調政府早前已推出措施，要求家屬在指定時間內回覆是否同意院友打針，只要沒有收到書面反對，就會為院友打針。

他強調政府不會接受院舍在限期完結後，以未收到家屬同意書為由，拒絕讓外展團隊為院友打針的情況，又指社署作為發牌機構，有監督責任。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：蘇文軒

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