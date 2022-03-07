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【退伍軍人病】瑪嘉烈醫院58歲病婦染退伍軍人病　併發肺炎及急性心臟病離世

社會 21:45 2022/03/07

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瑪嘉烈醫院58歲病婦染退伍軍人病，併發肺炎及急性心臟病離世。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（7日）正調查一宗退伍軍人病個案，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

該名58歲女病人有長期病患，居於葵涌一間安老院。她自2月28日因健康問題入住瑪嘉烈醫院。她於3月1日出現發燒和血含氧量下降。臨床診斷為肺炎和急性心臟病，並已離世。

病人的尿液樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊。

署方正聯同安老院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並將從可能源頭採集相關水樣本和環境樣本進行化驗。

另外，署方正追蹤病人所居住安老院的職員及院友，並對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和院友提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。

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責任編輯：李榮忠

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