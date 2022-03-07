【提早暑假】全港學校今起陸續放兩個月長假　有小學推網上「心靈之旅」照顧學童在家精神狀態

▲ 將軍澳循道衛理小學籌備在「特別假期」由外籍英文教師（NET）定期分享圖書。（學校提供）

全港學校今（7日）起陸續提早放「暑假」，不少家長對於突如其來的兩個月假期，未能如往常帶子女外出「放電」紛感無奈。有小學將利用今次契機推出網上「心靈之旅」，定期安排師生網上見面、外籍英文教師（NET）分享圖書等，冀讓學生接受生命培育，並保持學習情緒，令假期過得有意義。另有小學製作30天假期活動手冊，讓學生培養感恩行動習慣，增強抗逆力，公眾下載量已逾3,200次，有中學擬參考製作供中學生使用。

全港學校須提前於3、4月放「特別假期」，教育局容許中小學不遲於下周四（17日）開始放假。將軍澳循道衛理小學校長林德育形容是「難得嘅危機同好好嘅契機」，因學生並非真正「放暑假」，其間不可經常到戶外遊玩，減少對外界接觸，放假後亦要繼續上課，故校方將參考本地大學為隔離人士設計的「心靈之旅」（Wellcation）概念，有系統地推動學生的生命培育，透過網上活動製造幸福感，

引導佢好好運用時間、過得有意義，唔淨係打機、用喺懶散嘅事情上面。

該校計劃每逢周五早上進行1小時網上活動，9時安排班主任與學生網上見面，9時半開始全校早會，包括做早操，以及聽校牧、教師及校長分享，林德育說：

希望班主任keep住同學生有啲接觸，了解學生整體精神狀態，早會keep住見吓全校同學，有啲人氣。

該校另每周定期安排NET及圖書館主任網上分享圖書，並提供其他網上學術活動，強調要取得平衡，「唔係話全部『放』或者逼佢做功課，而係喺『特別假期』同佢同行。」該校將於下周一（14日）起放特別假期，較部分學校遲，目的讓學生在8月早些放暑假，以及讓教師做好新學年交接工作。

今起放假的浸信會天虹小學亦不會安排大型網上補課，有學習困難的學生可自願參加少量網課，該校亦會於4月4日安排學生與班主任Zoom見面慶祝兒童節；而學校日前推出融入正向教育及基督教元素的30天活動手冊「感․動」公眾版，另設校內版，學生可在網上學習平台分享活動成果。校長馮耀章坦言今次假期來得突然，許多學校來不及找機構報價辦網上課外活動，基層家庭疫下亦手停口停，不會付費報網上活動，「無論社交定身心體都好大挑戰」。

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記者：馮琪雅