【第五波疫情】全港抗疫義工同盟今日成立　陳振彬：團結愛國愛港力量　李家超：動員一切可動員力量

▲ 全港社區抗疫連線聯同香港義工聯盟，昨日宣布組成全港抗疫義工同盟。（全港社區抗疫連線Facebook直播截圖）

全港社區抗疫連線聯同香港義工聯盟，昨日宣布組成全港抗疫義工同盟。總召集人陳振彬指，將進一步團結愛國愛港義工力量，推動兒童接種新冠疫苗、支援安老院舍、援助居家隔離人士等。

陳振彬坦言，市民生活在疫情陰影下，面臨許多困難，義工有很大需求及空間。他又強調，齊心抗疫是每個市民的責任，會推動全港義工的大團結、大聯合，凝聚抗擊疫情強大義工力量。

政務司司長李家超致辭指，義工同盟正正履行國家主席習近平指，動員一切可動員力量抗疫的要求。他又強調，政府非常時期要非常手段，會以市民生命安全及健康為首位，不斷強化抗疫措施。

多個政黨及組織，目前亦有加入義工同盟，例如民建聯已招募過千人，出動逾萬次派發物資等。另外，義工同盟亦會關愛醫護人員，組建車隊安排舊樓消毒服務，並提供線上醫療諮詢服務等。

民建聯主席李慧琼坦言，團隊是冒著風險協助上門送藥、日常用品，解決燃眉之急，目前已有90名前線隊伍，因為工作或各樣原因而染疫，令義工隊伍有一定壓力。不過，她強調，大家都是無怨無悔，繼續站在前線支持市民。

義工同盟則指，會為義工提供更充分保障，包括提供防疫及檢測物資等，一旦染疫亦有疾病支援等，並設立「義工關愛基金」，首期目標籌款3,000萬元。

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