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【消費券1萬】消費券可交管理費　近8萬個單位受惠

社會 22:29 2022/03/07

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熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

不少人都希望利用消費券支付住屋開支，早前物管公司康業跟支付平台WeChat Pay HK合作，推出線上交管理費功能，意味業主可用消費券付管理費，料近8萬個單位受惠。政府回覆TOPick查詢時確認，管理費並非消費券不適用交易類別，但不適用於房委會、房協轄下樓宇。

新一輪消費券下月推出，政府強調新一批消費券的使用方法，以及適用範圍，與去年安排一樣，適用於本地零售、餐飲和服務業商戶，但不能用於政府、公用事業及公共機構收費等，即水、電、煤氣費，以至租金、稅款等都不能以消費券支付。

不過消費券收款平台之一的WeChat Pay HK最近宣布，將與康業服務合作，其管理的屋苑或大廈業戶，可用WeChat Pay HK繳交管理費，這意味中產人士可使用消費券交管理費，紓緩住屋開支，多個大型屋苑如北角「海璇」、大埔新達廣場、荃灣廣場、天水圍Wetland Seasons Park，以至首置上車盤「煥然懿居」等屋苑也受惠。

WeChat Pay HK指，與康業的合作將涉及約140個屋苑及工商業樓宇項目，逾7.9萬個單位參與。康業服務也推出優惠，表示即日起至4月30日期間，使用WeChat Pay HK繳交一期物業管理費，即可獲贈12,500 The Point積分。

財經事務及庫務局發言人評論有關合作，稱原則上繳交管理費並非消費券的不適用交易類別，但跟合資格商戶進行交易，例如房委會和房協轄下樓宇的管理費，就不能用消費券。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

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責任編輯：陳梓蔚

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