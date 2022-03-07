【提早暑假】SEN家長嘆子女無空間放電　放假首日家長遇子女難題：點解春天要放暑假？

▲ 第5波疫情下全港學校提早放「暑假」，大部分學校網課也暫停。（資料圖片）

第五波疫情下，全港學校今日（7日）起陸續提早放「暑假」，家長雖理解疫情下需要停課、留在家中抗疫，但放假首日仍遇到子女提問「點解春天要放暑假？」有SEN（特殊學習需要）學童家長概嘆疫下無空間讓子女外出放電，擔心會引發更多情緒健康問題。

小學家長吳太向TOPick表示，對於突然放假深感無奈，因她需兼顧教音樂的工作，並非如全職媽媽般能夠長時間照顧一對子女，其就讀小二、有專注力不足的幼子亦特別好動，對於動手做的活動比較投入，喜歡閱讀的大女也不能再去圖書館，停課後唯有由丈夫抽空時帶子女到附近人流少的球場踩單車，相比往年暑假能夠去海灘玩、去旅行，認為今次「特別假期」不能稱之為暑假，「呢一兩年嘅小朋友被剝奪咗好多玩樂嘅自由」。

另一名家長蔡太就讀小四的兒子今日開始放假，仍在問她「點解春天要放暑假？」她本人雖理解疫情嚴重，學生放假也是逼於無奈，唯有報讀由學校推介或其他機構舉辦的網上活動，並間中讓兒子落街「捉精靈」，早前學校派發的奧數練習則當成數學遊戲玩，「無聊事都要認真玩」。

疫情下有小學花心思自設網上「心靈之旅」，照顧學生在特別假期長期在家的精神狀態，另有小學製作30天假期活動手冊，供公眾免費下載，讓學生培養感恩行動習慣，增強抗逆力，有中學擬參考製作供中學生使用。（詳情即看：【下一頁】）

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記者：馮琪雅