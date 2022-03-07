【快速檢測】九龍城、元朗等6區污水檢測陽性　各區民政事務處派逾17萬快檢套裝

▲ 九龍城、元朗等6區污水檢測陽性，各區民政事務處派逾17萬快檢套裝。（政府新聞處）

因應九龍城、觀塘、北區、沙田、南區和元朗採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（7日）表示，九龍城民政事務處、觀塘民政事務處、北區民政事務處、沙田民政事務處、南區民政事務處和元朗民政事務處會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約175,870套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑如下：

九龍城區：愛民邨、俊民苑、天鑄、御龍居、嘉輝臺、賀龍居、君逸山、海名軒、真善美村、碧華花園、君柏、雅士花園、賢文禮士及欣圖軒

觀塘區：翠屏（南）邨

北區：祥龍圍邨、御皇庭、御景峰及顯峯

沙田區：名家匯、瑞峰花園、世界花園、金獅花園二期及隆亨邨

南區：華富閣、華富（一）邨、華富（二）邨、富臨軒、田灣邨、鴻福苑、嘉和大廈、石排灣邨、漁暉苑及漁光村

元朗區：新元朗中心，鳳攸北街、鳳攸南街及鳳琴街一帶住宅

於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府為「污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。

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責任編輯：李榮忠