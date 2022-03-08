【抗疫工作】工貿署動員130人執行圍封強檢　邱騰華：局方及轄下部門積極參與抗疫工作

▲ 工貿署動員130人參與圍封強檢工作。（政府新聞處圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華今表示，商務及經濟發展局及轄下部門積極參與抗疫工作，而工業貿易署昨日動員約130名員工，執行「圍封強檢」行動，130人包括工貿署的政務主任、貿易主任、文書主任職系人員和外聘合約員工。

行動由昨下午5時開始，至今日晚上約七時完成，工貿署人員為居民安排登記和接受檢測，向他們提供食物包，並派發快速抗原測試包及由中央政府捐贈的抗疫中成藥，協助居民抗疫。行動完成後，亦安排運送初步確診人士到隔離設施。

▲ 邱騰華視察圍封強檢行動。（政府新聞處圖片）





邱騰華昨到場視察工貿署的「圍封強檢」行動，並鼓勵同事。他說，面對前所未有的嚴峻疫情，當務之急是盡快穩控疫情，亦是整個政府和公務員團隊的首要任務。又指，局署內同事們在處理日常工作的同時，積極投入抗疫，是應盡之責。

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責任編輯：林曉君