  • 17°C
香港時間 : 2022308日 (週二) 21:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫工作】工貿署動員130人執行圍封強檢　邱騰華：局方及轄下部門積極參與抗疫工作

政治 21:44 2022/03/08

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

工貿署動員130人參與圍封強檢工作。（政府新聞處圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華今表示，商務及經濟發展局及轄下部門積極參與抗疫工作，而工業貿易署昨日動員約130名員工，執行「圍封強檢」行動，130人包括工貿署的政務主任、貿易主任、文書主任職系人員和外聘合約員工。

行動由昨下午5時開始，至今日晚上約七時完成，工貿署人員為居民安排登記和接受檢測，向他們提供食物包，並派發快速抗原測試包及由中央政府捐贈的抗疫中成藥，協助居民抗疫。行動完成後，亦安排運送初步確診人士到隔離設施。

邱騰華視察圍封強檢行動。（政府新聞處圖片）


　　 
邱騰華昨到場視察工貿署的「圍封強檢」行動，並鼓勵同事。他說，面對前所未有的嚴峻疫情，當務之急是盡快穩控疫情，亦是整個政府和公務員團隊的首要任務。又指，局署內同事們在處理日常工作的同時，積極投入抗疫，是應盡之責。

疫情最新情況互動地圖：https://bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【兩會2022】韓正：特區政府負起抗疫的主體責任　不單是行政長官一人
14:12 2022/03/07
【兩會2022】韓正：特區政府負起抗疫的主體責任　不單是行政長官一人
【兩會2022】高永文建議實行為期9至14天全港禁足　需訂明獲豁免人士
16:07 2022/03/07
【兩會2022】高永文建議實行為期9至14天全港禁足　需訂明獲豁免人士
【兩會2022】韓正接見港區人大　陳亨利：十分掌握香港疫情實況及痛點
16:20 2022/03/07
【兩會2022】韓正接見港區人大　陳亨利：十分掌握香港疫情實況及痛點
【兩會2022】廠商會倡建灣區創科成果中試轉化基地　加強勞務派遣企業監管
16:39 2022/03/07
【兩會2022】廠商會倡建灣區創科成果中試轉化基地　加強勞務派遣企業監管

你可能感興趣

【兩會2022】韓正：特區政府負起抗疫的主體責任　不單是行政長官一人
14:12 2022/03/07
【兩會2022】韓正：特區政府負起抗疫的主體責任　不單是行政長官一人
【兩會2022】高永文建議實行為期9至14天全港禁足　需訂明獲豁免人士
16:07 2022/03/07
【兩會2022】高永文建議實行為期9至14天全港禁足　需訂明獲豁免人士
【兩會2022】韓正接見港區人大　陳亨利：十分掌握香港疫情實況及痛點
16:20 2022/03/07
【兩會2022】韓正接見港區人大　陳亨利：十分掌握香港疫情實況及痛點
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 政治

最高瀏覽

【客死異鄉】夫婦避疫2年後首度歐遊　42歲妻感頭痛喉嚨痛7天後離奇身亡
17:55 2022/03/07
【客死異鄉】夫婦避疫2年後首度歐遊　42歲妻感頭痛喉嚨痛7天後離奇身亡
【免費快測】40萬盒快速測試免費派發　3月11日起登記每人可獲4盒 【內附詳情】
18:06 2022/03/07
【免費快測】40萬盒快速測試免費派發　3月11日起登記每人可獲4盒 【內附詳情】
【家族榮耀】洛儀得悉生父身份怒不可遏　啟禮知道耀祖死亡原因向甄芯提出警告
13:50 2022/03/07
【家族榮耀】洛儀得悉生父身份怒不可遏　啟禮知道耀祖死亡原因向甄芯提出警告