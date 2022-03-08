【第五波疫情】公務員事務局及食衞局秘書確診　聶德權及陳肇始每日快速測試呈陰性【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施今日（8日）再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（8日）再有職員確診或初步確診。

【17:16】

食物及衞生局今日表示，一名秘書新冠病毒快速測試呈陽性。



該名秘書負責為食物及衞生局局長陳肇始教授擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸，最近沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為三月四日，同日最後與局長見面。食物及衞生局已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，相關職員亦會繼續每日進行新冠病毒快速測試。



陳肇始教授每日均有進行新冠病毒快速測試，所有結果均為陰性。為謹慎起見，陳肇始教授今早已另外再作專業拭子採樣檢測，化驗結果同樣為陰性。



【17:00】

公務員事務局今日表示，一名秘書的新型病毒檢測呈陽性。



該名秘書負責為公務員事務局局長聶德權提供秘書服務，工作時無須與公眾人士接觸，並且有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。她最近一次上班日期為三月七日。 局方會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。



聶德權每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。



【15:20】

食環署今日表示，該署三名衞生督察分別進行新冠病毒快速抗原測試及鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，結果為陽性。



該三名員工在食環署位於花園街123號A花園街市政大廈二樓及八樓的辦事處上班，最後上班日期為三月七日及八日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



食環署已按衞生防護中心指引為相關地方安排全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該大廈二樓的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）須暫時關閉，預計於清潔消毒完成後，今日下午稍後時間會逐步恢復服務。其間，進口商如欲前往食環署食物進／出口組（香港及九龍辦事處）辦理貨物清關，可到該組位於花園街市政大廈八樓，今日較早時已完成清潔消毒的辦事處辦理。

【09:42】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員確診，荃灣郵政局今日關閉。天悅郵政局和寶林郵政局需關閉至3月10日。相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

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責任編輯：TOPick港聞組